El actor perdía la vida este pasado miércoles, 11 de febrero, a los 48 años, dejando a su mujer y a sus seis hijos completamente desolados

La viuda de James Van Der Beek y sus seis hijos, "sin fondos" tras gastarse todos sus ingresos en los cuidados del cáncer

El mundo del entretenimiento está de luto por la muerte de James Van Der Beek, conocido por su papel en 'Dawson's Creek', este pasado miércoles, 11 de febrero, a los 48 años a causa de un cáncer colorrectal.

Su esposa, Kimberly Van Der Beek, fue la encargada de anunciar la triste noticia a través de un emotivo mensaje en las redes sociales, desvelando que había fallecido "en paz" tras encarar sus últimas horas con "valentía, fe y gracia".

Desde que Van Der Beek, padre de seis hijos, comunicó su diagnóstico en 2023, se sabe que su enfermedad había estado marcada por altibajos, y su círculo más íntimo iba actualizando su estado de salud.

Ahora, sus familiares y amigos han desvelado cómo fueron los días previos a su muerte a través de varias publicaciones en Instagram.

Una de las personas que estuvo con él fue Stacy Keibler, actriz, exluchadora y amiga de James. Ella ha publicado una foto en la que se les ve juntos viendo el atardecer, un momento que definió como "transformador y revelador". "Estar contigo estos últimos días ha sido un verdadero regalo de Dios. Nunca he estado tan presente en mi vida".

Asimismo, ha aseverado que vieron juntos "la puesta de sol mientras compartías tu sabiduría, tus esperanzas y las promesas que nos hicimos el uno al otro". "Cuando sabes que el tiempo es sagrado, no desperdicias ni un solo aliento. No te apresuras. No te preocupas por el mañana. Te sientas, escuchas, tomas de la mano, miras el cielo cambiar de colores y lo dejas cambiarte también", ha añadido.

Keibler ha definido a Van Der Beek como un "esposo increíble" y un "padre extraordinario". "Es increíble cómo alguien puede luchar tan duro durante tanto tiempo, viajar por el mundo luchando tanto, y de alguna manera todavía lucir tan guapo haciéndolo. Esa sonrisa nunca te dejó", ha expresado.

Finalmente ha manifestado que "quizá la lección que nos dejas sea esta: el momento presente lo es todo. Ama a quienes tienes delante. Di las palabras. Observa el atardecer. Confía en Dios, incluso cuando no lo entiendas", ha sentenciado.

Otra figura que estuvo junto al intérprete fue Alfonso Ribeiro, actor de 'El príncipe de Bel-Air' y padrino de una de las hijas de James.

Ribeiro ha compartido una foto junto a Van Der Beek mientras aparecen mirando a cámara, sentados y viendo el paisaje, y ha narrado que estuvo con él a lo largo de toda su enfermedad: "Estoy tan roto ahora mismo con la muerte de mi amigo. Él era mi verdadero amigo hermano y guía de vida. Estuve con él en este horrible viaje para vencer el cáncer", comienza.

"He aprendido mucho de James. Él y su mujer cambiaron mi vida. Siempre estaré en deuda por todo lo que me han dado a mí y a mi familia. Él vivirá por siempre en mi corazón. Siempre estaré ahí para sus hijos. Te amo James y sé que tengo un ángel guardián que me cuida. Poder decir adiós este fin de semana pero siempre vivirá conmigo", ha señalado.

La diseñadora Erin Fetherston también estuvo junto al actor antes de su deceso. "Hermano James, fuiste amado por todo el mundo, pero para nosotros eras el Tío James".

Junto a la imagen, en la que el actor aparece tumbado en una cama mientras ella le coge de la mano, la diseñadora ha escrito: "Qué honor fue tener un asiento en tu mesa y llamarte mejor amigo. El espacio que dejas atrás nunca podrá llenarse, pero haremos todo lo posible para llenar a tu hermosa familia con amor y recuerda seguir bailando en tu honor, porque siempre supiste la importancia de la alegría".

Los compañeros de reparto de James Van Der Beek también han inundado las redes sociales con emotivos homenajes tras su fallecimiento.