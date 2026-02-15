Álvaro de Marichalar reconoce no tener calefacción en su casa: "No tengo dinero y me gusta no tenerlo"

Fiesta 15 FEB 2026 - 19:06h.

'Fiesta' contó la semana pasada que Marichalar celebraba cenas en su casa sin luz ni calefacción

El que fuera cuñado de la Infanta Elena ha reconocido en exclusiva para 'Fiesta' que "no tiene dinero" y le gusta vivir sin calefacción: "Si pones la calefacción te aburguesas"

Este fin de semana llegaba a 'Fiesta' una información que tenía como protagonista a Álvaro de Marichalar, el hermano del que fuera marido de la Infanta Elena. Álvaro de Marichalar estaría celebrando extrañas cenas en su casa en las que la electricidad y la calefacción brillarían por su ausencia. ¿Qué hay tras estos datos que traía Saúl Ortiz a 'Fiesta'?

Pese a que Álvaro de Marichalar vive en uno de los barrios más exclusivos de la capital, el que fuera cuñado de Doña Elena recibiría a sus invitados con velas y sin encender la calefacción. ¿La explicación de Álvaro?: que suele vivir en Panamá y es "inviable" mantener esta casa de Madrid con luz y calefacción.

Sonia Fernández se ha reunido con Álvaro de Marichalar en pleno Valle de los Caídos, lugar donde él asistía a una misa. La reportera de 'Fiesta' le ha preguntado por las informaciones de Saúl Ortiz y estas han sido sus palabras:

"Yo vivo sin calefacción porque no tengo ni frío, ni dinero. Si tú tienes calefacción en tu casa te aburguesas, te acomodas, a mí me gusta vivir en la verdad. Si es invierno, frío. Si es verano, calor. A quien no le gusta venir a mi casa porque hace frío que no venga. Como tenemos un país de nuevos ricos el español está tan acobardado que tiene fresquito, pues te aguantas. Lo de las velas no es verdad, las velas para honrar a Dios. Yo tengo luz, lo que pasa es que tengo luz tenue porque a mí me gusta ahorrar, no se puede derrochar, el derroche es el diablo. El morbo es lo peor, ocuparos de vuestra vida que suficientemente complicada es como para teneros que ocupar de la vida de los demás. No tengo dinero y me encanta no tener dinero, ese es mi estilo de vida. En la vida lo importante es ser, no tener".

Álvaro asegura que está muy al margen de lo que digan sobre él porque se siente muy por encima: "Yo soy un marinero que se juega la vida a diario".