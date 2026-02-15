Fiesta 15 FEB 2026 - 18:14h.

Iker Casillas se pronuncia ante los rumores de boda con Juliana Pantoja y ésta responde en 'Fiesta'

El origen del enfrentamiento entre Laura Matamoros y Carlo Costanzia: la guerra abierta entre los primos

Compartir







¿Están Iker Casillas y Juliana Pantoja comprometidos? Ayer, con motivo del día de San Valentín, la psicóloga colombiana con la que se ha relacionado sentimentalmente al futbolista en los últimos meses, publicaba una fotografía en sus redes sociales que hacía sonar todas las alarmas sobre una supuesta pedida de mano de parte del exmarido de Sara Carbonero. En 'Fiesta' conocemos todos los detalles.

Una precioso anillo de compromiso y una carta con un mensaje de amor y una proposición clara. Esto es lo que se veía en la reveladora imagen que Juliana Pantoja compartía ayer en sus redes. En dicha carta se podía ver un mensaje de lo más romántico cuyo remitente firmaba como I.C, tu Peter Pan:

PUEDE INTERESARTE Karmele Marchante se reencuentra con Emma García tras años sin verse y recuerda sus mejores momentos en Telecinco

"Quiero compartir mi vida contigo, sin ruido y sin dudas. Elegirte cada día y construir algo que dure siempre. ¿Quieres casarte conmigo?", era el bonito texto que acompañaba al anillo. Unas palabras que hacían pensar que Iker Casillas se habría declarado a Juliana Pantoja o, al menos, eso asegura la colombiana.

La respuesta de Iker a su supuesta pedida de matrimonio a Juliana

Lo cierto es que, desde que Juliana Pantoja se hizo conocida en nuestro país por publicar imágenes con Iker Casillas, él siempre la ha negado frente a la prensa. Una actitud que a ella nunca le sentó bien y por la que se pronuncio en varios programas, asegurando que su historia con el futbolista era real.

Ahora, tras esta reveladora imagen que ha publicado la colombiana, conocemos en 'Fiesta' las palabras de Iker Casillas respecto a este información. ¿Es cierto su compromiso? La colaboradora, Almudena del Pozo, ha preguntado al futbolista sobre este tema y nos cuenta lo que le ha dicho: "No entiendo que una chica ponga historias y fotos mías y se le siga dando bola", era la tajante respuesta del futbolista.

Juliana Pantoja se pronuncia en 'Fiesta' tras ser negada por Iker Casillas

Inmediatamente después de conocer las palabras del futbolista sobre la supuesta pedida de matrimonio, Julia Medina se ponía en contacto con Kike Calleja, que mostraba el audio que ésta le había mandado: "Estábamos hablando ayer, hace 12 horas. No sé si se le olvidan las cosas. Me felicitó San Valentín y me mandó flores".

Además, Juliana Pantoja sostiene que a Iker Casilla no le molesta que ella comparta cosas sobre ambos en las redes sociales, pero que, cuando se entera que la prensa lo sabe, "se enfada y lo niega". "Si yo quisiera fama voy y me siento en un plató, que me han ofrecido más de cinco veces sentarme en un plató y me pagan muy bien en euros", añadía la colombiana.