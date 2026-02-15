Todos asistieron a un acto de la Fundación que preside Hortensia Herrero y que se celebró en Valencia

Herrero ejerció de madrina en la entrega de la bandera de España a la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana

Compartir







La familia Roig aparece en una estampa poco común en ellos tras un posado publicado en la cuenta de Instagram de la Fundación que preside Hortensia Herrero. El evento se celebró en Valencia el pasado jueves 12 de febrero y acudieron todos los integrantes de la familia.

Herrero ejerció de madrina en la entrega de la bandera de España a la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, una ceremonia que además estuvo presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Los detalles de la foto de la familia Roig

Tras el acto, la familia decidió hacerse una fotografía que hemos podido ver gracias a Instagram. En ella se puede observar en el centro de la fotografía a la propia Hortensia, vestida de amarillo. Al lado se encuentran sus hijas, que al igual que su madre también mantienen una línea estética y elegante.

Carolina optó por llevar a la ceremonia un abrigo gris texturizado; Amparo escogió por su parte por un traje oscuro de inspiración masculina; Juana llevó una chaqueta roja de botones y Hortensia hija eligió un estilismo verde minimalista. Detrás de todas ellas, Juan Roig observa con gesto orgulloso la escena.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

¿A qué se dedican las cuatro hijas de Juan Roig?

La familia, una de las más ricas del país, siempre se ha mantenido fuera de los focos mediáticos. El matrimonio, formado por Juan Roig y Hortensia Herrero, tiene cuatro hijas. Hortensia, la mayor de todas, es jurista y obtuvo un premio extraordinario en su carrera. Además es miembro del consejo de administración de la Escuela de negocios y management en Valencia (EDEM). Carolina, por su parte, es economista y ejerce como secretaria del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría de Mercadona.

Amparo, por su pare, es arquitecta y trabaja en distintos proyectos patrimoniales, incluido el centro de que ha impulsado por su madre. Por último, Uuana es licenciada en ADE y trabaja en el área de transformación digital de la conocida cadena de supermercados.