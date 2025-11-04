En el caso de España, en su mayoría se trata de empresarios que convirtieron pequeños negocios familiares en corporaciones multinacionales

Hoy se ha conocido la lista de las personas más ricas del país, en la que repite Amancio Ortega, con casi 110.000 millones de euros. Si bien, este año ha perdido unos 10.000 millones, su patrimonio representa por sí mismo el 42% de todo el capital de los 100 españoles más ricos. La segunda posición la ocupa su hija Sandra. El constructor Rafael del Pino y el dueño de Mercadona Juan Roig van a continuación.

Llama la atención de la edad de los 100 ricos españoles: 84,5 de media. Y casi todos se dedican a sectores tradicionales como la moda, la construcción o la alimentación. Algo muy distinto de lo que ocurre, por ejemplo en Estados Unidos. Allí, los más ricos son más jóvenes y han triunfado en el sector tecnológico: desde Elon Musk, el más rico, a los dueños de META o Larry Page, el dueño de Google.

En el caso de España, en su mayoría se trata de empresarios que convirtieron pequeños negocios familiares en corporaciones multinacionales hace ya 40 años. Desde entonces, explica Forbes, el país no ha producido una nueva oleada de creadores de riqueza en sectores emergentes (especialmente en los tecnológicos) y existe una ausencia de innovación. En China, prácticamente toda su lista de multimillonarios surgió después del año 2000. En España, ese porcentaje es inferior al 10 % y solo hay siete personas en el listado con menos de 50 años.

Mientras no se generen nuevos creadores de riqueza, España se enfrenta "a la mayor transferencia patrimonial" de su historia: en la próxima década, una parte significativa de esa riqueza cambiará de manos "por razones biológicas, obvias e inevitables".

Amancio Ortega, líder sin parangón en Europa

Amancio Ortega (89 años), fundador y accionista mayoritario de Inditex, es un año más el hombre más rico de España. Acumula 109.900 millones, pero con un "golpe" este año de casi 10.300 millones menos que en 2024.

La fortuna de Ortega se ha reducido un 8,6 %. Las causas principales han sido la corrección bursátil de Inditex (ha caído algo más de un 8 % y casi un 4 % desde enero) y el enfriamiento del sector textil.

Además, el multimillonario gallego, que controla su patrimonio a través de su sociedad Pontegadea Inversiones, ha reingresado en el 'top 10' 2025 de la lista de multimillonarios de Forbes Estados Unidos, hasta el noveno puesto.