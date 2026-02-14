La empresaria paraguaya revela cómo afronta su participación en 'Supervivientes' y la opinión de Bertín Osborne al respecto

¡Gabriela Guillén es concursante oficial de 'Supervivientes 2026'! La empresaria paraguaya ha sido la primera confirmada del casting del programa más extremo de la televisión. En las próximas semanas, la modelo pondrá rumbo al Caribe, pero antes '¡Vaya Fama!' ha podido hablar con ella para saber cómo se encuentra ante este gran reto y la opinión de Bertín Osborne al respecto.

Gabriela Guillén se dio a conocer en nuestro país por su romance con Bertín Osborne. Fruto de su breve relación con el cantante, la modelo tuvo un hijo. Sin embargo, tras su ruptura, la expareja ha protagonizado una batalla mediática por la crianza de su bebé. Incluso, la modelo, cansada de la poca implicación del cantante en la vida de su hijo, desvelaba en '¡De viernes!' su intención de demandarlo.

Ahora, Gabriela Guillén entraba en directo en el programa de las mañanas de los fines de semana de Telecinco para hablar sobre su futura participación en 'Supervivientes'. ¿Por qué ha decidido embarcarse en esta difícil aventura? ¿Cómo afronta este reto? ¿Cuál es su mayor miedo? La empresaria respondía a todo y, además, compartía lo que Bertín Osborne le ha dicho al respecto.

El mayor miedo de Gabriela Guillén en 'Supervivientes': "Tengo pavor al agua"

'Supervivientes 2026' será el primer reality en el que participará Gabriela Guillén, quien este sábado nos contaba el motivo por el que ha tomado la decisión de participar en este programa tan extremo: "Soy una superviviente de la vida. Esto es un reto más y tengo muchas ganas", declaraba.

Asimismo, la empresaria revelaba su mayor miedo: "Quiero superarme a mi misma porque le tengo pavor al agua. Me defiendo nadando, pero le tengo tanto miedo..." La expareja de Bertín Osborne también confesaba el nombre del famoso con el que no le gustaría bajo ningún concepto coincidir en Honduras.

La opinión de Bertín Osborne ante la participación de Gabriela Guillén en 'SV 2026'

Del mismo modo, Gabriela Guillén contaba si Bertín Osborne se ha puesto en contacto con ella tras conocer que será concursante de 'Supervivientes' y desvelaba todo lo que éste le ha dicho respecto a su inminente aventura televisiva. ¿Le parece bien al cantante que la madre de su hijo pequeño participe en el reality? ¿Le ha dado algún consejo? ¡Dale al play y descúbrelo en el vídeo que acompaña a esta noticia!