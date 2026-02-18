Celia Molina 18 FEB 2026 - 14:58h.

El protagonista de 'Dawson Crece' falleció el pasado 11 de febrero, tras dos años luchando contra un agresivo cáncer de colorrectal

James Van Der Beek compró un rancho por 4,8 millones de dólares un mes antes de morir: así es la casa en la que viven su mujer e hijos

El pasado 11 de febrero, la familia de James Van Der Beek anunció el fallecimiento de este querido actor, que se hizo famoso por protagonizar, junto a Katie Holmes, la serie adolescente 'Dawson Crece'. Tras dos duros años luchando contra el cáncer colorrectal -que le detectaron en estadio III tras notar un cambio en sus deposiciones - el intérprete falleció a los 48 años acompañado de su incondicional esposa, Kimberly, quien se mantuvo a su lado hasta su último aliento.

Con una fotografía de James previa a su enfermedad, la familia anunció así su triste pérdida: "Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo", decía el comunicado de sus seres queridos, que causó un gran impacto entre los fans de la serie de los años noventa.

"Nuestros amigos nos compraron las flores y los anillos"

A medida que van pasando los días, se van conociendo más detalles de los últimos días del actor, que afrontó "con paz y la máxima valentía". Alfonso Ribeiro, conocido por interpretar a Carlton Banks en 'El príncipe de Bel-Air' y padrino de una de las hijas de James, compartió una fotografía abrazando a su amigo en sus últimos momentos. Ahora, gracias a una exclusiva de la revista 'People', sabemos también que, en los días previos al deceso, el actor y su esposa renovaron sus votos matrimoniales.

"Renovamos nuestros votos desde la cama"

"Lo decidimos dos días antes y nuestros amigos nos compraron nuevos anillos, llenaron nuestro dormitorio de flores y velas y renovamos nuestros votos desde la cama", ha contado Kimberly al medio, añadiendo que la ceremonia fue "sencilla, bonita y emotiva". A ella asistieron solo su familia y algunos amigos cercanos. Un amigo, el instrumentista Poranguí, tocó "la música más hermosa" y cerró la ceremonia con 'Somewhere Over the Rainbow', mientras otros amigos la veían a través de Zoom. La pareja renovó así los votos que ya pronunciaron en su primera boda, celebrada en el año 2010 en Tel Aviv, ciudad en la que se conocieron y se enamoraron sin remedio.

La polémica también se ha cernido sobre Kimberly en los últimos días, tras el GoFoundMe que su entorno más cercano abrió al confesar que la viuda, con quien James tuvo hasta seis hijos, invirtió la mayor parte de sus ahorros en los gastos médicos del actor. Sus amigos y familiares se preocuparon por el futuro de los seis niños, a los que Kimberly tendrá que mantener ahora en soledad. La iniciativa ha tenido tanto éxito que ya se han recaudado más de dos millones y medio de dólares, si bien ahora se sabe que James se gastó 4,8 millones en comprar un rancho para su familia poco antes de su muerte.