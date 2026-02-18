Celia Molina 18 FEB 2026 - 13:02h.

El pasado 1 de enero, la hija del actor Tommy Lee Jones falleció en una habitación de hotel de San Francisco a los 34 años de edad

Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, a los 34 años en un hotel de San Francisco

El pasado 1 de enero, la familia de Victoria Jones, hija del legendario actor de Hollywood Tommy Lee Jones, comunicó su trágica e inesperada muerte a los 34 años de edad. El cuerpo sin vida de Victoria fue hallado en una habitación del hotel Fairmont de San Francisco, lugar al que acudieron miembros del Departamento de Bomberos tras recibir una llamada de una importante emergencia médica. Al llegar al alojamiento, corroboraron que la persona fallecida era la hija del protagonista de 'En el valle de Elah'.

Al conocer la noticia, sus seres queridos pidieron respeto a través de las redes sociales: "Agradecemos todas las palabras amables, los pensamientos y las oraciones. Por favor, respeten nuestra privacidad durante este difícil momento", dijeron, sin que se dieran más detalles de lo que le podría haber ocurrido a Victoria. Lo único que se supo, a través de un audio obtenido por la revista 'People', es que el incidente se clasificó como "código 3 por sobredosis, con cambio de color". Un dato que, un mes después del deceso, ha sido oficialmente confirmado:

Victoria murió por los efectos tóxicos de la cocaína

El pasado martes 17 de febrero, la Oficina del Médico Forense Jefe de San Francisco, California, anunció que Victoria, hija del actor ganador del Óscar, había fallecido debido a los "efectos tóxicos de la cocaína" y dictaminó que su muerte había sido "accidental". El mismo medio recuerda que, según los expedientes judiciales, la fallecida fue detenida al menos dos veces durante el último año: primero, en abril, por estar bajo los efectos de una "sustancia controlada y poseerla sin receta", y después, en junio, por un delito menor de violencia doméstica.

Esto ocurría tiempo después de que el actor solicitara en 2023 a un tribunal de California la tutela temporal de su hija. En ese momento, Victoria se encontraba internada en un centro psiquiátrico y, a pesar de su delicado estado de salud mental, se retiró la tutela en diciembre de ese mismo año, confiando en que ella podría valerse por sí misma tras haber sido internada.

Victoria era hija de Tommy y su exmujer, Kimberlea Cloughley, con quien también tuvo otro hijo, Austin Jones, de 43 años. Ella debutó en el cine junto a su padre, en la taquillera película de 2002 'Men in Black II'. También participó en el western 'The Three Burials of Melquiades Estrada', y en las películas 'Sorry, Haters' y 'The Homesman', así como en un episodio en 2005 de 'One Tree Hill'. "Es una buena actriz, tiene su credencial del sindicato de actores (SAG) y habla un español impecable", decía Tommy Lee Jones poco antes de tener que despedirla del rodaje de la película del oeste por no querer "levantarse a las cinco de la mañana para trabajar".