Ya hace cinco días que el actor James Van Der Beek perdió la vida a los 48 años a causa de un cáncer colorrectal y, desde entonces, el mundo del entretenimiento se ha volcado con su familia y ha querido saber más detalles sobre la situación en la que se encontraba el intérprete de 'Dawson's Creek'.

Ahora, se ha conocido que apenas un mes antes de su muerte, Van Der Beek logró uno de sus últimos objetivos: comprar el rancho texano donde vivía con su familia desde hace años.

En 2020, James, su mujer, Kimberly Van Der Beek, y sus seis hijos abandonaron su residencia en Beverly Hills, California, para mudarse a un rancho ubicado a las afueras de Austin, Texas, con la intención de llevar una vida más conectada con la naturaleza y menos frenética que la de Hollywood.

Los detalles de la compra

Por aquel entonces, se trasladaron a la propiedad sin comprarla. Decidieron permanecer como inquilinos y comprobar si ese sería su nuevo hogar. No ha sido hasta este 2026 cuando, ante la delicada situación del actor, han querido adquirirla.

Tal y como informa 'Realtor' y la revista 'People', Van Der Beek compró la vivienda por aproximadamente 4,76 millones de dólares el pasado 9 de enero gracias a sus recursos económicos y la ayuda de su entorno. Allí, sus hijos, Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah, y su esposa, todavía afrontan el fallecimiento del actor.

"James consiguió el pago inicial para el rancho de Texas para la familia con la ayuda de amigos a través de un fideicomiso para que pudieran pasar del alquiler a la hipoteca", ha confesado el círculo cercano de la familia a la mencionada revista.

Parece que el acuerdo se realizó fuera del mercado y no hay registro de que la propiedad se hubiera puesto a la venta.

El rancho cuenta con una casa principal, cinco dormitorios, tres baños, varias cabañas secundarias, una piscina y vistas al río Pedernales, un paisaje que se convirtió en una de las grandes alegrías de sus últimos años juntos. "El espacio disponible en Texas… donde estamos, es amplio y hay mucho espacio y siento que para una familia grande era realmente necesario para nosotros", aseveró Kimberly en su Instagram.

A lo largo de su diagnóstico de cáncer, James compartió varias imágenes y videos de él mismo en el rancho, y varios de sus amigos, incluida la estrella de 'El príncipe de Bel-Air', Alfonso Ribeiro, revelaron que habían viajado a la propiedad para pasar tiempo con el actor antes de morir.

La situación económica de la familia Van Der Beek

Tras su fallecimiento el pasado 11 de febrero, la familia ha revelado que, debido a los altos costes del tratamiento y los ingresos hospitalarios del actor, se encuentran en una situación económica complicada.

Por ello, los amigos de Van Der Beek y su mujer organizaron una campaña de GoFundMe apenas unas horas después del fallecimiento del actor con la intención de "ayudar con los gastos esenciales, pagar facturas y apoyar la educación de los niños". En tan solo cinco días, ya han recaudado más de 2,6 millones de dólares.

Numerosos rostros conocidos han apoyado la causa, entre ellos la actriz Zoe Saldaña, que se ha comprometido a donar 5.000 dólares al mes, así como Steven Spielberg y su esposa Kate Capshaw, quienes contribuyeron con 25.000 dólares.