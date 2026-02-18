Celia Molina 18 FEB 2026 - 11:46h.

Su madre, Taylor, ha comunicado en redes el fallecimiento de la niña, que luchó desde los tres años contra un agresivo meduloblastoma

Una amiga de la familia ha abierto una campaña de GoFoundMe para ayudar a mantener a los dos hermanos que quedan con vida

La madre de Charlie Meza, la pequeña influencer estadounidense que, a través de su familia, documentó su lucha contra un cáncer cerebral, ha comunicado en las redes sociales el triste fallecimiento de la niña. Con una fotografía en la que la menor aparece sin las secuelas físicas de la quimioterapia y los corticoides, Taylor escribió la fecha del nacimiento de su hija (27 de enero de 2017) y la de su muerte (14 de febrero de 2026), si bien ha tardado unos días en hacer pública la noticia. "Ahora ella es libre", dijo para comunicar su deceso a los más de 100.000 seguidores que tenía.

En 2020, cuando Charlie apenas tenía tres años, fue diagnosticada de un meduloblastoma, un tipo agresivo de cáncer cerebral que se forma en el cerebelo y que afecta principalmente a los niños. Desde entonces, su madre ha visibilizado la enfermedad en Instagram, con la intención de crear más conciencia sobre el cáncer infantil. Pocos días antes del fallecimiento, Taylor ya había anunciado con muchísimo dolor que los médicos de su hija le habían dicho que "le podrían quedar días", por lo que la familia decidió mantenerla lo más "cómoda y tranquila posible" hasta que llegara el momento.

"Ahora ella es libre"

"Al llegar ayer al hospital con la esperanza de controlar sus náuseas, el equipo vino a realizar sus evaluaciones habituales y nunca olvidaré la expresión de los rostros de la enfermera practicante y los oncólogos. Se miraron entre sí de una forma que me volvió a romper el corazón. Nos dijeron que podrían quedar días. Hemos decidido quedarnos y mantener a Charlie cómoda con todos los cuidados. Afortunadamente, lo que están haciendo parece estar funcionando bien y ella ha estado significativamente más tranquila y cómoda. Gracias a todos por querer a nuestra niña y a nuestra familia. Aprovecharemos este tiempo para estar con familiares y amigos y apreciar cada momento que nos queda", decía la publicación previa a la comunicación de su pérdida.

Taylor también habló del GoFoundMe que una amiga de la familia ha abierto para ellos, en respuesta a quienes les habían preguntado cómo podían ayudar: "Mi nombre es Libby Kranz. Soy una madre afligida que ha creado esta campaña en GoFundMe para nuestros amigos, la familia Meza, que se enfrentan a lo inimaginable. Su preciosa Charlie se prepara para ser sanada para siempre, dejando atrás a una familia destrozada: sus padres, Taylor y Alecs, y sus hermanos menores, Theo y Jackson. Aunque sé que todos desearíamos poder hacer algo para salvarles de este dolor, ya no podemos, pero podemos aliviar la carga económica", dice el texto de la página que ya ha recaudado casi cien mil dólares.

"El dinero donado se destinará inicialmente a cubrir los gastos de la urna y los servicios funerarios, con la esperanza de que sobre algo para aliviar algunas de las presiones de la vida cotidiana. Cada pequeño gesto ayuda", concluye la campaña, que pretende ayudar también a los dos hermanos menores que quedan en la familia.