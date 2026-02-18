Nayyar se convirtió en el cuarto actor de televisión mejor pagado del mundo entre 2015 y 2018, según 'Forbes'

El actor Kunal Nayyar, conocido por interpretar a Raj Koothrappali en la exitosa serie 'The Big Bang Theory', ha sorprendido al revelar que destina millones de dólares de su fortuna en ayudar a familias necesitadas.

El actor aseveraba que dedica gran parte de su dinero a pagar las facturas médicas de desconocidos a través de plataformas de forma totalmente anónima.

El intérprete, que según diversas fuentes acumula una fortuna estimada que supera los 25 millones de dólares, señalaba que se dedica a navegar por GoFundMe por las noches y seleccionar campañas de familias que se enfrentan a deudas médicas para después pagar esos gastos sin buscar ningún tipo de reconocimiento público.

"Lo que realmente me encanta hacer es entrar a GoFundMe por las noches y simplemente pagar las facturas médicas de familias al azar. Ese es mi estilo de justiciero enmascarado", explicaba al medio 'iPaper' en diciembre de 2025, una entrevista que se ha viralizado ahora.

"El dinero me ha dado mayor libertad y el mayor regalo es la capacidad de retribuir, de cambiar la vida de las personas", añadía. "También apoyamos organizaciones benéficas de animales porque amamos a los perros. Así que, no, el dinero no se siente como una carga. Se siente como una gracia del universo", manifestaba sobre él y su esposa, Neha Kapur.

Para quienes crecieron viendo 'The Big Bang Theory', el nombre de Kunal Nayyar va acompañado inevitablemente de risas y escenas de personajes como el del astrofísico Raj. Tras el final de la serie, que se emitió de 2007 a 2019, Nayyar ha continuado su carrera en cine, televisión y teatro.

Su última película se estrenó el año pasado, 'Christmas Karma', y también ha aparecido en otros films como 'El astronauta', 'Cómo conquistar a Billy Wals', la saga animada 'Trolls', dando voz a Guy Diamond, 'Pensar como un perro' y 'Dr. Cabbie'.

Cabe recordar que Nayyar, antes de dar el saltó a la fama, trabajó limpiando inodoros. Gracias a su papel en la serie, se convirtió en el cuarto actor de televisión mejor pagado del mundo entre 2015 y 2018 detrás de sus compañeros de reparto, Jim Parsons -Sheldon Cooper-, Johnny Galecki -Leonard Hofstadter- y Simon Helberg -Howard Wolowitz-, según 'Forbes'.

La noticia de sus donativos llega después de que otros famosos como Zoe Saldaña y Steven Spielberg contribuyeran al 'crowdfunding' para ayudar económicamente a la mujer y los seis hijos de James Van Der Beek, que se quedaron sin recursos económicos tras la muerte del actor a causa un cáncer colorrectal.