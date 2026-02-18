Los nacimientos crecen por primera vez en diez años: suben apenas un 1 por ciento superando los 321.000

Durante el 2025 se produjeron 3.159 nacimientos más con respecto al año anterior

Según el INE, en los últimos años la evolución en el número de nacimientos se ha visto acompañada de un retraso en la edad de maternidad

El número de nacimientos durante el pasado año 2025, creció por primera vez en una década, aunque lo hizo de apenas un 1 %, produciéndose 321.164 nacimientos, 3.159 más con respecto al año anterior. Este dato, va de la mano con un aumento del 2,5% en las defunciones, por lo que el crecimiento vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) continúa en negativo.

Estos datos sobre la estimación mensual de nacimientos al cierre de 2025, han sido aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), así como la del número de defunciones semanales al concluir el mismo año.

Maternidad tardía

Si se habla de las defunciones, se estima que fallecieron en España 446.982 personas, un 2,5 % más que en el año anterior. Por su parte, el crecimiento vegetativo presentó un saldo negativo de 122.167 personas.

Por edad y sexo, el mayor descenso relativo de las defunciones se registró en los hombres menores de cuatro años (-12,9% respecto a 2024), mientras que el mayor incremento se observó en los hombres de cinco a 29 años (6,6%).

Además, el INE ha observado que en los últimos años la evolución en el número de nacimientos se ha visto acompañada de un retraso en la edad de maternidad. En términos relativos, mientras que en 2015 el 7,8% de los nacimientos fueron de madres de 40 años o más, en 2025 ese porcentaje se elevó hasta el 10,4%.

Datos por comunidades y ciudades autónomas

Los mayores incrementos en el número de nacimientos durante el año pasado se registraron en Comunidad de Madrid (3,3%) y País Vasco (3,0%). Y los mayores descensos en las ciudades autónomas de Melilla (-10,1%) y Ceuta (-6,6%), y en Illes Balears (-2,6%).

En cuanto a las defunciones, los mayores aumentos se dieron en las ciudades autónomas de Ceuta (16,5%) y Melilla (15,2%), y en Canarias (5,9%). El mayor descenso se registró en La Rioja (-3,7%).

El crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones) fue negativo en 2025 en todas las comunidades, excepto en Comunidad de Madrid (que tuvo un saldo positivo de 2.134 personas), Región de Murcia (509) y las ciudades autónomas de Melilla (215) y Ceuta (32).

Por el contrario, los saldos vegetativos más negativos se registraron en Galicia (-19.894), Castilla y León (-16.318) y Andalucía (-15.509).