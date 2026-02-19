Diane Kruger, sobre cumplir 50: "He tenido una hija tarde, necesito estar joven para tirarme al suelo a jugar"

"Envejecer es parte de la vida, ¡no hay que poner tanta atención en ello!", reflexiona la actriz alemana en entrevista en 'Elle'

Meg Ryan: “Ojalá alguien me hubiera dicho antes que envejecer no es tan aterrador"

Durante décadas la frontera de los 40 años se consideró el límite para tener hijos. Hoy, sin embargo, el mapa de la maternidad es radicalmente distinto. Cada vez son más las mujeres que deciden ser madres cumplida la cuarta década de vida, como por ejemplo la actriz y modelo Diane Kruger, que, a punto de llegar a los 50, ha hablado en una entrevista en 'Elle' sobre lo que significa tener una hija de siete años y cómo compagina el rol maternal con sus compromisos laborales.

Las cifras no engañan. Por primera vez en la historia de muchos países desarrollados, nacen más bebés de mujeres que superan los 40 que de madres adolescentes. Según datos del CDC de EEUU, la tasa de nacimientos en mujeres de 40 a 44 años ha aumentado un 127% desde 1990. Y dentro de la UE, España destaca con un crecimiento del 19,3% en madres primerizas de 40 en la última década. Factores como el estilo de vida, económicos o laborales, influyen en esta decisión.

Kruger tuvo a Nova Tennessee junto al actor Norman Reedus -el rebelde motero Daryl Dixon de 'The Walking Dead'- cuando tenía 42 años. La pareja mantuvo el nombre en secreto durante más de tres años, revelándolo finalmente en mayo de 2022 durante la promoción del libro infantil de la actriz, 'A Name From the Sky', inspirado en su propia experiencia con su nombre y el de su hija.

Creando recuerdos maravillosos

"Mi hija ya tiene siete años, así que puede acompañarme cuando ruedo. Esto hace que viajemos mucho juntas y estemos creando recuerdos maravillosos", explica la actriz alemana en la citada entrevista. Para la protagonista de 'Malditos bastardos', la familia es el eje desde el que todo se ordena. "Ellos son mi base. Me han enseñado a apreciar más la vida y a centrarme en lo que me aporta felicidad (...) El hogar puede ser cualquier sitio mientras estemos juntos".

Kruger, que en julio cumplirá los 50, reivindica una mirada más amable hacia el paso del tiempo. "Me gustaría que se dejara ya de hablar de la edad de las mujeres… Envejecer es parte de la vida, ¡no hay que poner tanta atención en ello! Es cierto que es una locura, porque todo pasa a una velocidad increíble, pero, quizá porque he tenido una hija tarde, no puedo permitirme ir despacio, necesito estar joven para tirarme al suelo a jugar. No siento que la vida vaya a desacelerarse", reflexiona.

"Las mujeres siempre tenemos miedo o vergüenza a la hora de admitir que no somos madres perfectas", apunta en otro momento de la conversación, en la que también medita sobre lo que supondría para ella y su familia vivir en hoy en EEUU (tienen su residencia principal en París): "No me resulta fácil imaginar el futuro allí con nuestra hija, porque como madre pienso: '¿De verdad quiero exponerla a todo eso?'. Es una conversación constante que Norman y yo tenemos, porque también amo ese país".

En busca de la felicidad

Profesionalmente, Kruger atraviesa una etapa muy activa de su carrera. En televisión ha triunfado con el thriller psicológico 'Pequeños desastres' y también protagonizó recientemente 'La Marquesa de Merteuil', una nueva adaptación del clásico 'Las amistades peligrosas'. En cine tiene pendiente de estreno en nuestro país 'Amrum', película ambientada al final de la Segunda Guerra Mundial en una isla alemana.

"Valoro mucho poder trabajar en lo que amo y se lo intento transmitir a Nova. Ella tiene que encontrar algo que le apasione y dar el 100%. No me importa a lo que se dedique de mayor, pero tiene que ambicionar la felicidad", concluye la actriz.