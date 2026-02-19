Claudia Barraso 19 FEB 2026 - 19:04h.

La cantante Miley Cyrus ha desatado la locura entre todos sus fans con una publicación donde anuncia el regreso de Hannah Montana

Papirofobia, el miedo de Miley Cyrus por el que se plantea ser hipnotizada: "No puedo ni hablar de ello"

Compartir







La cantante Miley Cyrus ha desatado la locura entre todos sus fans al publicar un vídeo donde aparece la matrícula de un coche 'HM 20' y unos tacones mientras suena de fondo una de las míticas canciones de la serie que protagonizó cuando era pequeña 'Hannah Montana'.

"Volviendo a donde todo comenzó", así ha querido anunciar a sus seguidores que vuelve a ponerse la peluca una vez más en homenaje a la 'cantante' que le llevó a la fama de pequeña. 'Hannah Montana' está de aniversario. Cumple nada más y nada menos que 20 años y Miley ha querido rendirle un emotivo homenaje.

PUEDE INTERESARTE Miley Cyrus se compromete con Maxx Morando tras cuatro años de relación: quién es el futuro marido de la cantante

Además del vídeo, también publicó un carrusel de imágenes donde aparecía ella de pequeña caracterizada del personaje y viendo los guiones de la serie. "Revisando los archivos... tantos recuerdos", añadía como pie de foto. Pero ella no es la única que ha sentido una gran nostalgia al ver todas estas imágenes.

'Hannah Montana' cumple 20 años

Sino que todos sus fans que siguen la carrera de Miley Cyrus desde que de pequeña dio vida a 'Hannah Montana' han expresado a través de redes sociales su emoción con volver a ver a la 'cantante' que tantos seguidores consiguió hace 20 años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Aún no han confirmado si se trata de una película, de un capítulo o de un documental. Algunos incluso hablan de que podría tratarse de una entrevista de Miley hablando de su etapa como 'Hannah Montana' y de cómo fue pasar a ser tan famosa siendo una niña. El homenaje saldrá el próximo 24 de marzo.

Sin duda, sea lo que sea, será la joya de la corona para los más fanáticos de esta serie que ya cumple 20 años. El regreso ha sido una noticia de lo menos esperada y que ha acumulado millones de comentarios y reacciones en redes sociales. La cantante no ha querido adelantar nada más, pero habrá que estar muy atentos a su perfil en los próximos días.