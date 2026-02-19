Celia Molina 19 FEB 2026 - 14:24h.

El esquiador de montaña Oriol Cardona, de 31 años, se postulaba como favorito para ganar la medalla de oro en los JJOO de Invierno

Oriol Cardona logra la medalla de oro y hace historia en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán – Cortina d’Ampezzo

Compartir







Oriol Cardona, el catalán que representa a España en la categoría de esquí de montaña (skimo) - deporte que acaba de ser incluido en los Juegos Olímpicos de Invierno - llegó a Milano - Cortina con "muchas ganas de subirse al podio", tal y como expresó a la agencia Europa Press. Este jueves, y partiendo como uno de los favoritos, ha competido en la prueba de sprint masculino, en la que ha hecho historia consiguiendo la medalla de oro por segunda vez en el palmarés de nuestro país.

Solo el gran Paco Fernández Ochoa, padre de la fallecida Blanca Fernández Ochoa, obtuvo el oro en esquí alpino en Sapporo en 1972 y, ahora, Cardona ha cogido su testigo en la competición olímpica. Como esquiador, este joven de 31 años llegó a los Juegos de Invierno con la fuerza de haber quedado segundo en la última prueba de la Copa del Mundo, disputada en la estación de Boí-Taüll. "Ahora viene lo bueno", dijo antes de competir, augurando su disfrute y sus buenos resultados en el prestigioso torneo.

Su relación de pareja con la actriz Amaia Aberasturi

Además de esta medalla, el 'skimo' consta en su carrera de otros muchos títulos como doble campeón del mundo y vigente ganador de la Copa del Mundo en esprint, subcampeón del mundo en relevos mixtos junto a Ana Alonso y vigente campeón de Europa en las dos modalidades pero, ¿quién es Oriol fuera de las pistas? ¿Cómo es la vida personal de este deportista? A través de su cuenta de Instagram podemos conocer un poco más su lado más privado e intimista.

PUEDE INTERESARTE Juegos Olímpicos de Invierno: los deportistas protestan ante la falta de preservativos

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Gracias a las redes sabemos que Oriol mantiene una relación estable con la actriz Amaia Aberasturi, que ha participado en conocidas series como 'Beguinas', 'La Frontera' o 'Bienvenidos a Edén'. Ambos - sobre todo ella - comparten habitualmente fotos y contenido en el que aparecen juntos, enamorados e involucrados en la vida de su pareja. Oriol acompaña a su novia a los eventos cinematográficos en los que participa y ella practica con él su deporte favorito: el esquí. Igualmente, muestran escenas más privadas de su día a día, como los viajes, las cenas o los momentos que Oriol pasa junto a su perro, al que le gusta incluir en su Instagram.

De trabajar como ayudante forestal a la medalla de oro

En cuanto al esquí de montaña, por muchos títulos que haya conseguido en los últimos años, lo cierto es que ésta no fue su primera opción deportiva. Cuando era niño, Oriol comenzó interesándose por el atletismo, pero fue la influencia de su padre, Joan, que llegó a proclamarse campeón de Cataluña y de España en 1995, la que le llevó a centrarse en el esquí: "Mi padre en su día fue todo un pionero en carreras de montaña y esquí de montaña. Por eso empezamos a hacer esquí de montaña, tanto yo como mi hermano. Y por eso esta afición", ha dicho el campeón en repetidas ocasiones.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Y, aunque ahora su carrera está totalmente enfocada en dicha disciplina, hubo un momento en el que Cardona trabajó como ayudante forestal con los bomberos y como monitor de esquí para poder mantenerse, destinando buena parte de su tiempo libre a entrenarse y seguir desarrollando un potencial que hoy ha alcanzado uno de sus mayores hitos.

El español se ha proclamado campeón olímpico tras una increíble remontada, culminando una jornada histórica para España en Milán-Cortina 2026 en la que Ana Alonso también ha conseguido la medalla de bronce. Tras sufrir un grave atropello hace cuatro meses, la esquiadora se clasificó para la pelea por las medallas por tiempos y en la final ha ido de menos a más para ir remontando y terminar en la tercera posición, dando la sexta medalla en los Juegos de Invierno a España.