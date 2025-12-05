Claudia Barraso 05 DIC 2025 - 18:06h.

Miley Cyrus ha confesado que tiene una extraña fobia por la que ha pensado en hipnotizarse para poder superarlo

Miley Cyrus se compromete con Maxx Morando tras cuatro años de relación: quién es el futuro marido de la cantante

Miley Cyrus ha confesado un detalle sobre su vida que ha dejado sorprendidos a muchos de sus fans. Durante su entrevista en el programa de ‘Jimmy Kimmel Live’, la cantante tuvo un pequeño inconveniente con una carta que tenía el presentador en la mesa y explicó que tenía fobia al papel.

Al comienzo del programa, el presentador empezó felicitándola por su compromiso con Maxx Morando. “Estoy viendo el anillo de compromiso, felicidades por vuestra boda”. Jimmy Kimmel bromeaba con el anillo de la cantante diciendo que casi podría haber sido un regalo de Navidad, pero la joven confesó que no porque tiene “cierto reparo con la festividad”.

No es por la celebración en sí, ni por el frío ni los regalos… su problema es el papel de regalo: “Odio el papel, como si mirarlo me diesen ganas de vomitar”. “Mi verdadero problema es abrir los regalos, sobre todo cuando me imagino que alguien tiene las manos secas y toca papel”, añadía la artista mientras hacía gestos de arcadas.

Por qué odia la Navidad

“Por eso odio la Navidad, porque hace frío, eso hace que las manos se sequen y encima todo el mundo toca papel”. Confiesa que tiene un verdadero problema con todo el papel. “Cuando alguien me envía una carta, no la abro. Me encantan los mensajes de texto, las llamadas, los correos. No puedo ni hablar de ello. No puedo leer el periódico tampoco”.

Aunque parecía que los dos estaban de broma, Miley Cyrus confesó que esta fobia le ha causado muchos problemas en su vida y que con el tiempo estaba empeorando. “Estaba buscando algún tipo de terapia o incluso hipnotizarme porque está empezando a afectarme muchísimo. Por ejemplo, no puedo abrir paquetes, los tiene que abrir mi prometido y fuera de casa”.

Jimmy Kimmel le preguntó sobre qué iba a hacer cuando en la boda tuviese que firmar el certificado de matrimonio: “Creo recordar de mi anterior matrimonio que el papel es encerado, algo con lo que no tengo tanto problema”. No es un miedo que sea nuevo para ella, sino que lo tiene desde pequeña y le viene de familia. “Mis hermanos para torturarme frotaban papel cuando hacíamos un viaje largo en coche”.

En qué consiste esta fobia

Cuando lee algún libro, confiesa que debe tener sus manos muy hidratadas para poder tocar las páginas, aunque con la tecnología, los suele evitar. Aunque parezca una solución a su vida, todo lo contrario, dijo el presentador: “La tecnología no te ayuda, sino que está haciendo que empeore tu fobia porque estas creando un mundo en el que tienes menos exposición al papel y por eso tienes más miedo”. La cantante ha escrito un libro que dice que es “su peor pesadilla” cuando lo ve en papel.

El miedo de Miley Cyrus al papel existe reconocido como una fobia y tiene nombre: papirofobia. Es el miedo al papel, provocando en la persona que lo padece diferentes síntomas como ansiedad, sudoración, resequedad de boca, temblores e incluso náuseas, como le ocurrió a la artista durante la entrevista. Esta fobia engloba todo tipo de papel y su manipulación, ya sea verlo, tocarlo o tener que escribir sobre él.