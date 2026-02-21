Brutal agresión a Gemeliers a la salida de una discoteca: "Están ambos en el hospital, y sus novias también"
Jorge Moreno explica los hechos: "Sus parejas también han sido víctimas de esta agresión"
Hasta 'Fiesta' ha llegado una información de última hora que tiene como protagonistas a Gemeliers. Jesús y Daniel ha sido víctimas de una brutal agresión que ha acabado con ellos ingresados en el hospital madrileño Gregorio Marañón.
Los hechos sucedían a la salida de una discoteca de la capital: "Jesús y Daniel estaban celebrando su cumpleaños en la discoteca Bandido cuando, a la salida, unos desconocidos agredieron tanto a los artistas como a sus parejas, sus novias también están ingresadas en el hospital".
Según explica el reportero de 'Fiesta', Daniel y Jesús sufrieron el ataque de un grupo de chicos que la emprendieron a golpes y insultos contra ellos:
"Estos chicos estaban en un coche cuando comenzaron a proferirles insultos, muchos de ellos homófobos. Los agresores se bajaron y empezaron a agredirles llegando incluso a rociarles con un spray de pimienta, algo que está prohibido porque está considerado como arma".