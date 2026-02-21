Los investigadores se centran ahora en aclarar lo ocurrido durante el traslado del órgano que recibió Domenico

Los seis sanitarios investigados en el caso de Domenico, el niño de dos años fallecido en Italia, podrían ser acusados por homicidio culposo

Compartir







Patrizia Mercolino, la madre del pequeño Domenico, creará una fundación para ayudar a los niños que estén esperando un trasplante. "Crearé una fundación en nombre de mi pequeño para recordarlo y ayudar a otros niños", según ha informado 'La Repubblica'.

En mitad del dolor, los padres de Domenico han encontrado un rayo de luz para ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo. Para ellos, lo que ha ocurrido con su hijo "no debe olvidarse". "Vamos a crear una fundación en nombre de Domenico para todos los niños que no puedan recibir trasplantes y ayudar a todas las víctimas de negligencia médica", ha informado la familia.

Pero han pedido que no se done dinero para Domenico de momento, ya que han aparecido páginas que solicitan códigos IBAN y trasferencias de forma fraudulenta: "Cuidado con las estafas. No realicen transferencias, hay estafadores. Pediremos ayuda a la Policía".

Los seis trabajadores podrían ser acusados de homicidio involuntario

Los investigadores se centran ahora en aclarar lo ocurrido durante el traslado del órgano que recibió Domenico. La Fiscalía de Nápoles está llevando a cabo investigaciones a los seis trabajadores sanitarios que podrían ser acusados de homicidio involuntario en vez de negligencia médica, que eran los cargos que habían alegado previamente.

Ahora se está esperando a que la fiscalía incaute el cuerpo de Domenico y ordene una autopsia. Todas las miradas están puestas en los médicos del Hospital San Maurizio de Bolzano para esclarecer quién y por qué utilizó hielo seco para trasladar el órgano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"El corazón no arrancaba, ni bombeaba sangre", según los sanitarios

Todo comenzó el 23 de diciembre, con la llegada de un trasplante de corazón dañado para Domenico. "El trasplante no ha sido exitoso", informaron los sanitarios a la familia según Patrizia. Los médicos le explicaron que "el corazón no arrancaba, ni bombeaba sangre", por lo que decidieron "inducirle a un coma y le conectaron a una máquina de oxigenación por membrana extracorpóreo (ECMO)" para mantenerlo con vida.

Y empezó la lucha a contrarreloj para encontrar un segundo trasplante. "Hoy podría ser sometido a un segundo trasplante, mañana no sabemos si será posible", suplicaba la madre del pequeño cuando todavía tenían opciones de salvarle. Domenico luchó durante 60 días "entre la vida y la muerte", hasta que el sábado falleció después de un paro cardíaco.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El deterioro de su salud se ha producido después de que la familia acordase este viernes con el Hospital Monaldi un inicio del plan de cuidados compartidos para evitar un uso excesivo del tratamiento.