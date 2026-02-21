Fiesta 21 FEB 2026 - 18:45h.

Primeras palabras de Makoke tras la acusación a su novio por tres presuntos delitos: maltrato físico, amenazas y vejaciones continuadas

La colaboradora de 'Fiesta' apunta el que en su opinión es el motivo de la denuncia: "Gonzalo pidió la custodia compartida y ella le denunció por violencia de género"

El pasado miércoles, 17 de febrero, el director de la revista 'Lecturas', Luis Pliego, desvelaba en 'El tiempo Justo' que Gonzalo, pareja de Makoke, iba a ser juzgado por tres delitos de violencia de género contra su expareja. Una denuncia que presentó su ex en 2024 y por la que pasó una noche en el calabozo. Hoy, en 'Fiesta', Makoke se pronuncia al respecto. ¿Cómo está llevando la noticia de la acusación?

Tras pasar una noche en la cárcel, Gonzalo se enfrentó a un juicio rápido tras el que fue puesto en libertad. Sin embargo, meses más tarde, el magistrado ha emitido un auto de apertura del juicio, en el que figuran los tres presuntos delitos de maltrato físico, amenazas y vejaciones continuadas.

La colaboradora de 'Fiesta' ha roto su silencio en el programa de Emma García y lo ha hecho defendiendo a ultranza la inocencia de su prometido. Makoke, visiblemente afectada por la noticia, ha explicado cómo se enteró de lo que iba a salir a la luz: "Yo estoy tranquila. Es cierto que yo me enteré por una llamada de Luis Pliego que me llamó muy 'amablemente'. Yo no tenía ni idea de esto porque este parte judicial salió el viernes".

Makoke relata el día en que Gonzalo fue detenido

Makoke se ha sincerado como nunca con Emma García. La colaboradora no solo ha reconocido que su chico efectivamente pasó una noche en el calabozo, si no la manera en que se enteraron:

"Me remonto al episodio del verano. Cuando se dice que pasó una noche en el calabozo es así. Cuando una mujer denuncia insultos o cosas así el hombre pasa la noche en el calabozo. Al día siguiente hay una vista y Gonzalo expone su testimonio. Este es el protocolo normal a seguir para cualquier hombre denunciado por una mujer. En esa vista se pide una orden de alejamiento y la jueza lo deniega. Nosotros estamos tranquilos porque cuando vemos la denuncia ya sabemos lo que hay (...)

Nosotros veníamos del gimnasio cuando nos avisan de que tiene una orden judicial. Al rato me llama desde el calabozo diciéndome que se queda detenido. Yo me quería morir. No sabes cómo hemos sufrido con todo esto, si esto se queda en agua de borrajas, ¿quién le va a devolver a Gonzalo esa noche que pasó en el calabozo?, porque sufrió mucho".

Makoke califica de "tóxica" la relación de Gonzalo con su ex

Makoke no solo ha defendido en todo momento la inocencia de su chico por los delitos de los que se le acusa, si no que además ha expuesto el que, en su opinión, podría haber sido el detonante de la denuncia:

"Yo soy conocedora de la relación que mi novio tenía con su ex pareja, era una relación muy, muy tóxica. Lo que a mí me llama la atención es que, pese a llevar tres años separados, la denuncia por violencia de género llegue cuando Gonzalo solicitó un cambio de medidas en el régimen de custodia, pidió una custodia compartida. En este país las leyes sobre este tema son muy duras para los hombres porque efectivamente existe una lacra muy grave. Ahora lo que hay que hacer es investigar este asunto y decidir si hay delito o no. Gonzalo está investigado, no imputado, el tema puede hasta archivarse. La abogada de Gonzalo ha recurrido este auto, naturalmente. Yo no sé lo que va a pasar, pero sí te puedo decir lo que yo he vivido. Yo confío en Gonzalo y en la justicia (...) Gonzalo es un padrazo, yo lo he visto cuidar a su hija y es un grandísimo padre que jamás ha dejado de pagar la pensión y de hacerse cargo de las necesidades de su hija".

Makoke reconoce que los mensajes de su chico fueron "aberrantes"

La colabora de 'Fiesta' está convencida de que Gonzalo saldrá indemne de esta triple acusación, sin embargo sí que se ha mostrado muy crítica con los mensajes que Gonzalo mandó a su ex, aunque con matices:

"Yo he escuchado ese audio y tengo que reconocer que es durísimo, durísimo. Era una relación muy tóxica y reconozco que Gonzalo se pasó tres pueblos, pero ella también. Son cosas recíprocas, muy mal los dos, son hechos que tuvieron lugar hace años y que considero aberrantes, pero por parte de los dos, solo que lo de ella no ha salido (...) En cierto modo yo me siento culpable y triste, porque si yo no fuera conocida esto no habría pasado, todo esto comenzó cuando salió a la luz que estaba conmigo. Sé una mujer, si tú te sientes tan mal con tu ex, ¿por qué te vas de vacaciones con él?, porque ellos se iban de vacaciones juntos por el bien de la niña cuando Gonzalo ya estaba conmigo".

Makoke lanza un emocionado mensaje a Gonzalo

Para finalizar su entrevista en 'Fiesta', Makoke ha lanzado un tierno mensaje a su chico en el que le muestra todo su apoyo además de su confianza: "Te quiero muchísimo, estoy contigo y tranquilo porque todo esto va a pasar. Si antes te quería ahora te quiero el doble. Yo sé que vas a salir inocente".