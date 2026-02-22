Sanseverina Lazar, Aidita en 'Aída', habla del infierno del bullying: "Llegué a tener miedo de ir por la calle"

Fiesta 22 FEB 2026 - 19:15h.

Con tan solo siete años se hizo conocida en todo el país por su personaje de Aidita en la serie 'Aída'. En la pantalla era objeto de burlas por el resto de los personajes y este acoso se traspasó a la vida real. Esta situación le llevó a alejarse del mundo de la interpretación.

Todos la recuerdan como Aidita, la nieta de la protagonista que apareció en más de 70 episodios y que se convirtió en uno de los rostros más conocidos del país que creció ante los ojos de toda España. La vida real sin embargo fue muy distinta. La fama le pasó una factura muy alta, tanto es así que tuvo que alejarse de los focos y desaparecer casi por completo de la televisión, hasta hoy. Sanseverina se sienta en el plató de Emma García para hablar sobre el infierno que vivió de niña como víctima de bullying:

"Yo estudiaba en el colegio, se me daba bien, los papeles se me daban bien, para mí no era un trabajo, era un juego con el que me lo pasaba muy bien. Cuando crezco un poco más y mi cara se empieza a ver más me doy cuenta de todo, empezaban a pararme por la calle".

Lo que podría haber sido un momento especial para ella por convertirse en "niña prodigio", pasó a convertirse en el peor de los infiernos de la noche a la mañana:

"Pasé a ser accesible para todo el que me reconocía, las bromas que se hacían en la serie luego me las hacían en la vida real, quiero pensar que los niños no eran conscientes del daño que estaban haciendo. Lo llevé como pude, no se lo conté a mi familia, no quería que mis padres se enterasen de nada, no quería cargarles con eso".

Sanseverina se vio obligada a alejarse de la televisión

Cuando acabó la serie Sanseverina tenía 14 años, la edad en la que el público dejó grabada la imagen de esa niña. Ahora, 'Aidita' regresa a la interpretación de la mano de Paco León y lo hace con 26 años y un pasado completamente superado:

"Cuando terminó 'Aída' me di cuenta de que tenía que ponerme bien antes de seguir trabajando como actriz, tenía que superar ese miedo que tenía a que me trataran mal después de hacer una serie, yo quería vivir con amor. Yo llegué a tener miedo por la calle, eran situaciones muy violentas que no te esperas, te enganchan del brazo o te pegan un grito, cuando eres una niña estas cosas dan miedo. Necesité ayuda profesional y a mis padres siempre les tuve a mi lado (...)

Mis padres no sabían lo que me pasó, se enteraron cuando se habló de hacer la película de Paco León. Yo tenía ciertos miedos por lo que viví en el pasado, me asustaba que hubiera críticas muy malas, demasiado malas". Ahora la realidad de Sanseverina es muy distinta: ha regresado al mundo de la interpretación y se encuentra inmersa en dos proyectos que le han devuelto la ilusión.