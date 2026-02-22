Fiesta 22 FEB 2026 - 17:18h.

El cantante se sincera en 'Fiesta' sobre el bullying que sufrió durante su infancia: "Es una mochila que se lleva siempre"

Juan Carlos Oviedo, hermano de los 'Gemeliers': "Los agresores salieron a la caza del famoso"

Compartir







Jorge González visitaba 'Fiesta' para presentar en el programa su nuevo tema: 'Lento'. Previamente, el cantante y ganador de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas', se sentaba junto a los colaboradores y recordaba los duros episodios de bullying que sufrió durante su infancia. El famoso hablaba sobre las secuelas que esto ha dejado en su vida y lanzaba un mensaje.

En noviembre del año pasado, Jorge González concedía una entrevista a '¡De viernes!', el programa de Bea Archinado y Santi Acosta. En su intervención, el cantante se sinceraba como nunca sobre su dura infancia y adolescencia, marcada por el acoso escolar. Entre lágrimas y completamente compungido, Jorge relataba algunos de los momentos más duros que vivió por culpa del bullying.

El cantante, aseguraba que las burlas que recibía eran, en especial, por ser de etnia gitana e, incluso, desvelaba que una de sus profesoras llegó a decirle que, como era gitano, "iba a terminar en un mercado". Sus compañeros lo excluían y en una ocasión llenaron de escupitajos un pastel que había llevado a clase. Una situación muy dura, que se le han quedado marcados para siempre.

PUEDE INTERESARTE Tamara Gorro y Cayetano Rivera dan un importante paso en su relación: el significativo destino de su segundo viaje

El importante mensaje de Jorge González sobre el bullying

En el programa de los fines de semana de Telecinco, Jorge González aseguraba que, en su caso, no ha superado el bullying, si no que ha aprendido a vivir con ello: "Aprendes a llevarlo. Te hace más fuerte, incluso, porque ahora creo que contestaría o tendría las armas para manejarlo, pero al final pasa esto, lo ves y duele". "Es una mochila que llevas siempre", añadía.

El cantante aprovechaba para mandar un importante mensaje a las víctimas de acoso: "No creas que eres el culpable, que este es el principal problema. Te hacen creer que es culpa tuya. Tú estás simplemente intentando encajar, alagar, contentar a la gente, pero hay que parar y decir: "El problema no lo tengo yo, lo tienes tú". Como el problema no es mío, voy a decirlo, voy a quejarme"

También se dirigía a las personas a las que las víctimas de bullying les cuentan su situación: "A quien se lo cuentas tiene que tomar cartas en el asunto. Si te están contando algo a ti, que eres el adulto, que eres el que sabe y el que tiene que tener control, no hagas oídos sordos, haz algo", concluía.