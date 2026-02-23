Claudia Barraso 23 FEB 2026 - 19:19h.

Nick Reiner se ha declarado no culpable ante la jueza por el asesinato de sus padres: los fiscales esperan el resultado de la autopsia

La vida de Nick Reiner en prisión tras asesinar a sus padres: aislamiento y pruebas médicas

Nick Reiner se ha declarado no culpable del asesinado de sus dos padres en el Tribunal Superior de Los Ángeles ante la jueza Theresa McGonigle. Los fiscales, por su parte, han afirmado que aún están esperando las autopsias completas del matrimonio.

El acusado de la muerte del director Rob Reiner y su mujer Michele Singer, apareció con un aspecto muy cambiado. Tiene la cabeza rapada, se ha dejado barba y llevaba un mono marrón puesto. Sus ojos también eran muy distintos, estaban hundidos y con muchas ojeras.

Nicke es acusado de apuñalar mortalmente a sus padres en el interior de su vivienda en Los Ángeles durante la mañana del 14 de diciembre de 2025. Posteriormente, huyó del domicilio dejando los dos cadáveres en el interior. En el caso de que se demuestre que es culpable, se enfrentaría a una cadena perpetua sin libertad condicional ni pena de muerte.

Los resultados de la autopsia serán determinantes

Este lunes, el hijo del matrimonio asesinado, se ha declarado no culpable frente a la jueza. Sin embargo, los resultados de la autopsia serán determinantes en el desarrollo de la investigación que se inició en diciembre tras encontrar los cuerpos sin vida de las víctimas.

Las autoridades arrestaron a su hijo el propio 14 de diciembre. Las primeras hipótesis apuntan a que Nick atacó brutalmente a sus padres, con quienes había discutido previamente. Desde entonces, ha permanecido bajo custodia sin fianza. El acusado está ingresado en el centro penitenciario Twin Towers, en el centro de Los Ángeles. Al principio de su ingreso, le pusieron una bata antisuicidio por precaución. Desde su detención ha estado alojado dentro de la unidad de salud mental de alta observación.

Fue la hija menor del matrimonio quien se encontró los cuerpos acuchillados de sus padres dentro del domicilio. Cuando los servicios de emergencia llegaron hasta el domicilio no pudieron hacer nada por salvarles la vida, ya que ya llevaban horas muertos.