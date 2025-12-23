Claudia Barraso 23 DIC 2025 - 19:02h.

Nick Reiner ideó un plan antes del asesinato de sus padres para "demostrar que estaba loco" y tener la medicación

Michael Douglas confiesa que habló con Rob Reiner sobre la adicción de su hijo Nick: "Soportaba una gran presión en su vida"

Nick Reiner, hijo de Rob y Michele Reiner y principal acusado de su brutal asesinato, admitió que ideó un plan para matarlos, pero que lo hizo cuando estaba mentalmente inestable. Su objetivo con este crimen era poder conseguir, de una vez por todas, la medicación de su centro de rehabilitación.

Esta afirmación sobre su medicación lo contó hace años en el podcast ‘Dopey’: “Se negaron a darme la medicación porque me dijeron que no la necesitaba. Yo me quedé flipando”. Nick le contó al presentador que estuvo hasta 20 veces en rehabilitación parar tratar de curar su adicción a las drogas. Desde ese momento, afirmó que iba a “demostrar que estaba loco”.

Los profesionales del centro de rehabilitación dijeron que la insistencia de Nick para conseguir la medicación era una mera “actuación”, tachando sus afirmaciones de que estaba “loco”, de “falsas”. Nick ya había hecho alguna que otra cosa para demostrar que tenía problemas y que necesitaba esos medicamentos.

“Pensé: ‘¿cómo puedo demostrarles que estoy loco?’, entonces decidí tirar una piedra por una ventana”. Entonces, atacó una sala de reuniones que tenían unas grandes cristaleras. Además, admitió que “odiaba” esa sala. Cuando fue delatado por una mujer que se encontraba dentro de la sala y vio al joven, la policía le detuvo y entonces los médicos se vieron obligados a recetarle ‘Wellbutrin’, un medicamento antidepresivo.

Su padre conocía grave adicción a las drogas

Michael Douglas confiesa que había hablado con Rob Reiner -el actor que fue asesinado junto a su mujer- sobre los retos de criar a hijos con adicciones a las drogas, tal y como informa ‘People’. "Con esta terrible tragedia, nos estamos dando cuenta de la cantidad de presión que estaba soportando en su vida personal con su hijo", reconoce.

Douglas asegura que se siente agradecido por su hijo, quien ha conseguido superar esos problemas con las adicciones: “También tuve un hijo que tenía problemas con las drogas. Y me alegra decir que los ha superado y está viviendo una vida próspera. Pero hablamos mucho de eso: lo que puedes hacer como padre, lo que no puedes hacer”.

El actor Michael Douglas le dedica unas bonitas palabras a Rob Reiner: "Así que, sabiendo que con todo eso ocurriendo tras bambalinas, era un hombre que siempre te daba lo mejor de sí". Tanto él como su hijo Cameron, de 47 años, han hablado varias veces sobre su lucha contra la adicción.