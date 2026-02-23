Celia Molina 23 FEB 2026 - 10:47h.

Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton aparecieron por sorpresa en la gala de los Premios BAFTA, donde respondieron a la prensa

El tercer día consecutivo de los registros en la residencia del expríncipe Andrés en Windsor

El pasado domingo 22 de febrero, la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión celebró una nueva entrega de los premios BAFTA, en los que la película 'Una batalla tras otra' se convirtió en la gran triunfadora de la noche, haciéndose con seis de las estatuas. Con la que está cayendo en la Familia Real - tras la detención, hace unos días, del expríncipe Andrés por su vinculación con el caso Epstein - nadie esperaba que Guillermo y Kate Middleton fueran a aparecer en la gala por sorpresa y , más aún, cuando llevaban ya tres años sin asistir.

La princesa de Gales deslumbró con un vestido de Gucci en diferentes tonos rosados y, aunque ambos se esforzaron por sonreír, la prensa internacional ha destacado la tensión que ambos desprendían por el escándalo que rodea a la Casa Windsor. Ya que el presentador de la gala, Alan Cumming, había recibido órdenes estrictas de que el caso del expríncipe Andrés no formara parte del guion de la noche bajo ninguna circunstancia, los periodistas tampoco esperaban que Guillermo se fuera a pronunciar sobre el tema.

Los BAFTA prohibieron toda forma de humor sobre Andrés

Sin embargo, cuando la prensa le preguntó si había visto 'Hamnet', la lacrimógena película que narra la muerte del hijo de 11 años de William Shakespeare, el príncipe de Gales contestó: "Necesito estar tranquilo y no lo estoy ahora mismo. Lo guardaré", en una clara alusión al agujero emocional que le ha causado la polémica relación de su tío con el pederasta condenado, Jeffrey Epstein.

La suya fue la única alusión al caso de la noche, pues los responsables de los premios BAFTA dejaron claro querían "mantener la atención en las películas y los ganadores" y que "cualquier mención o intento de humor del arresto de Andrew restaría valor a los premios".

La escandalosa foto de Andrés jugando con un niño

Tras la escandalosa detención del jueves pasado, tras la que Andrés fue puesto en libertad después de pasar 11 horas arrestado por haber incumplido sus deberes como cargo público al haber revelado secretos de estado al pederasta confeso, el medio estadounidense TMZ ha publicado otra espeluznante fotografía en la que el hermano de Carlos III aparece jugando con un niño pequeño con una pelota en forma de pecho femenino en el interior de la residencia de Royal Lodge. Una estampa incomprensible que ha generado muchas preguntas sobre el trato de Andrew hacia un niño tan pequeño.

Ésta es, sin duda, una imagen todavía más preocupante que la que salió a la luz en el año 2001, en la que Andrés sale cogiendo de la cintura a la menor Virginia Giuffre, que acabó suicidándose tiempo después, y que la que ha trascendido hace poco gracias a la nueva desclasificación de los archivos de Epstein en Estados Unidos, donde se ve al expríncipe tendido sobre una mujer tumbada en el suelo que, aparentemente, parece inconsciente.

Cuando esta última fotografía se publicó, a principios de este mes de febrero, Guillermo y Kate Middleton también se pronunciaron sobre el asunto, admitiendo, a través de un portavoz del palacio de Kensington, que ambos estaban "profundamente preocupados por las continuas revelaciones" y que sus "pensamientos seguían centrados en las víctimas" de la trama del pedófilo fallecido.