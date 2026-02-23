El hermano del rey Carlos III fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público el pasado 19 de febrero

El expríncipe Andrés todavía opta a ser rey de Reino Unido: el motivo por el que continúa en la línea de sucesión pese a sus polémicas

El escándalo que rodea al expríncipe Andrés tras su detención el pasado 19 de febrero continúa sacudiendo los cimientos de la Corona británica y extendiendo su sombra más allá de él. Su arresto por presunta mala conducta en el desempeño de funciones públicas y su vínculo con Jeffrey Epstein ha generado un auténtico caos mediático no solo sobre el hijo de la difunta reina Isabel II, sino también sobre las figuras más cercanas a él, entre ellas su exmujer, Sarah Ferguson.

Mientras que el hermano del rey Carlos III ya ha hecho frente a una serie de interrogatorios y ha sido puesto en libertad, protagonizando una caída pública sin precedentes, la exduquesa de York había estado prácticamente desaparecida de la vida pública desde mediados de diciembre, tras asistir al bautizo de su nieta en el Palacio de St. James.

Su ausencia estaba alimentado todo tipo de rumores sobre su paradero y su estado. Ahora, la prensa británica ya ha podido esclarecer dónde ha permanecido durante las últimas semanas.

La exclusiva clínica en la que se ha refugiado Sarah Ferguson

Tal y como ha indicado 'Daily Mail', Ferguson ha huido a una clínica de rehabilitación en Suiza sumamente exclusiva como respuesta a las críticas sobre su propia relación con Epstein tras los documentos filtrados por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Sarah Ferguson habría viajado a Zúrich poco después de las fiestas navideñas para ingresar voluntariamente en el Paracelsus Recovery Clinic, un centro de rehabilitación y bienestar de élite que se ha ganado la reputación de ser uno de los más caros y exclusivos del mundo.

Este centro, tal y como recoge en su página web, no es un hospital al uso. Se trata de una especie de 'resort terapéutico de lujo' ubicado a orillas del lago de Zúrich, especializado en tratamientos de salud mental, estrés, ansiedad, traumas emocionales y adicciones.

La clínica puede superar los 15.000 euros por noche y un programa completo de siete días "diseñado para reducir al mínimo los efectos del proceso de abstinencia y facilitar una desintoxicación segura y controlada" asciende a los 130.000 euros. También cuentan con un programa residencial de cuatro semanas, una evaluación completa durante tres días por 18.750 euros la noche y un acompañamiento tras el tratamiento.

Estos costes no son los únicos. La clínica advierte que, en algunos casos, el programa de tratamiento puede aumentar el precio, teniendo en cuenta si se desea el alojamiento para acompañantes, actividades recreativas para familiares y amigos, así como gastos de viaje o emergencias médicas no relacionadas con las adicciones o la salud mental.

Asimismo, si el cliente requiere recursos terapéuticos como la presencia continua de un médico, un psiquiatra o una hospitalización, podría aplicarse una tarifa adicional.

Durante la estancia de Ferguson en la clínica, que según los tabloides británicos se extendió desde finales de diciembre hasta finales de enero, habría contado con un equipo multidisciplinar de hasta 15 especialistas dedicados exclusivamente a su cuidado, además de servicios de alto nivel como chef personal, chófer, apoyo 24 horas y terapias personalizadas en la comodidad de una residencia privada con vistas al lago. Cabe destacar que no es la primera vez que se desplaza al centro.

"En Paracelsus ella siempre se siente como en casa y sabe que allí recibirá amor y atención, así como tratamiento médico experto cuando se sienta más vulnerable", ha aseverado una fuente cercana a la excuñada del rey Carlos III a 'Daily Mail'.

Se cree que después de su estancia en el centro se habría desplazado a los Alpes franceses y a los Emiratos Árabes Unidos.

La decisión de Sarah Ferguson de abandonar Reino Unido llega tras la publicación de documentos que han revelado más detalles comprometidos de su relación con Epstein, incluso después de que él fuera condenado por delitos sexuales.

Algunos correos electrónicos incluidos en esos archivos revelan que el financiero habría "apoyado económicamente" a la exduquesa tras su divorcio de Andrés Mountbatten-Windsor en 1996. Esto, sumado a la detención de su exmarido y la opinión pública, habría hecho mella en su bienestar emocional.