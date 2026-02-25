Claudia Barraso 25 FEB 2026 - 19:19h.

El medio 'Wall Street Journal' ha confirmado que Bill Gates engañó hasta en dos ocasiones a su exmujer cuando aún seguían casados

Jeffrey Epstein y su mail contra Bill Gates: "Contrajo una enfermedad sexual de chicas rusas y pidió antibióticos para su mujer"

Bill Gates ha confesado que engañó a su exmujer, Melinda Gates. Estas declaraciones se han conocido casi cinco años después de que el matrimonio se divorciase. El pasado martes admitió que “tuvo aventuras” con mujeres rusas durante su matrimonio.

Así lo ha confirmado el ‘Wall Street Journal’, en unas declaraciones que ha recogido del cofundados de Microsoft: “Una era una jugadora de bridge y me conoció en algunos eventos y la otra era una física nuclear y la conocí a través de actividades empresariales”. Bill Gates confesó estas infidelidades a la vez que se disculpaba con los miembros de las personas por sus vínculos con Jeffrey Epstein.

El empresario afirmó hasta en varias ocasiones que “no hizo nada ilícito y no vio nada ilícito” mientras viajaba por Estados Unidos y el extranjero con Espstein. “Para que quede claro, nunca pasé tiempo con las víctimas, con las mujeres que le rodeaban”. Además, también quiso desvincular a su exesposa de su relación con el pederasta, afirmando que siempre se mantuvo al margen, sin conocer detalles sobre su supuesta amistad con el delincuente.

El mismo medio confirmó en mayo de 2023 que Epstein habría amenazado a Bill Gates con revelar una aventura extramatrimonial con la jugadora, a quien el empresario conoció en 2010. Pero él mismo fue quien confirmó en 2021 que había engañado a su mujer con una empleada de Microsoft, según ha confirmado 'Page Six'.

Sus infidelidades

Bill Gates se acostó con chicas rusas, contrajo una enfermedad de transmisión sexual y pidió antibióticos para su entonces esposa Melinda, según los nuevos documentos de Jeffrey Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Epstein hizo estas sorprendentes afirmaciones sobre el multimillonario de Microsoft en correos electrónicos que se envió a sí mismo el 18 de julio de 2013, según ha desvelado el Daily Mail.

"Para colmo de males, me imploras que borre los correos electrónicos sobre tu ETS, tu pedido de que te proporcione antibióticos que puedas darle subrepticiamente a Melinda y la descripción de tu pene". Epstein se mostraba contrariado porque Bill Gates trataba de "ignorar nuestra amistad desarrollada durante los últimos seis años". Las impactantes afirmaciones sobre el fundador de Microsoft no han sido verificadas.