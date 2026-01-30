Un mail de Jeffrey Epstein enviado a sí mismo acusa a Gates de haber cogido una enfermedad sexual con chicas rusas

Publican más de tres millones de páginas de los archivo Epstein y aseguran que no protegen a ningún hombre, ni siquiera a Trump

Compartir







Bill Gates se acostó con chicas rusas, contrajo una enfermedad de transmisión sexual y pidió antibióticos para su entonces esposa Melinda, según los nuevos documentos de Jeffrey Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Epstein hizo estas sorprendentes afirmaciones sobre el multimillonario de Microsoft en correos electrónicos que se envió a sí mismo el 18 de julio de 2013, según ha desvelado el Daily Mail.

"Para colmo de males, me imploras que borre los correos electrónicos sobre tu ETS, tu pedido de que te proporcione antibióticos que puedas darle subrepticiamente a Melinda y la descripción de tu pene". Epstein se mostraba contrariado porque Bill Gates trataba de "ignorar nuestra amistad desarrollada durante los últimos seis años". Las impactantes afirmaciones sobre el fundador de Microsoft no han sido verificadas.

PUEDE INTERESARTE Una carta firmada por Epstein y enviada al convicto delincuente sexual Larry Nassar hace presuntamente referencia a Trump

Bill Gates ha dicho públicamente que lamenta su amistad con el difunto pedófilo, que murió en una cárcel de la ciudad de Nueva York en 2019, pero ha negado durante mucho tiempo cualquier irregularidad. En 2019, Gates le dijo al Wall Street Journal: "No tuve ninguna relación comercial ni amistad con él. No fui a Nuevo México ni a Florida ni a Palm Beach ni nada de eso", "Todas las reuniones en las que estuve con él fueron reuniones con hombres" y "Nunca estuve en ninguna fiesta ni nada por el estilo".

The New York Times informó, no obstante, de que Gates se había reunido con Epstein en "numerosas ocasiones" a partir de 2011, después de su condena por solicitar prostitución a una menor. Gates se reunió con Epstein al menos tres veces en su casa de Manhattan, y en una de ellas se quedó hasta tarde en la noche, según informó el Times.

Un manifiesto de vuelo de marzo de 2013 del jet privado Gulfstream de Epstein dice que Gates voló con él desde el aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey a Palm Beach, Florida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Melinia señaló la relación de Gate con Epstein como una de las causas de su divorcio

Gates y Melinda estuvieron casados entre 1994 y 2021. Melinda, quien ahora es filántropa, citó las aventuras y la amistad de Gates con Epstein como razones del divorcio, pero no divulgó más detalles.

Es una de las revelaciones de las más de tres millones de páginas adicionales de los documentos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, en el marco de la Ley de Transparencia aprobada 'ad hoc' en noviembre, si bien daba un mes de plazo para la publicación de los archivos, fecha que venció a finales de diciembre de 2025.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En este paquete se incluyen más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes, y, en combinación con las publicaciones anteriores, se eleva a cerca de 3,5 millones de páginas lo difundido "en cumplimiento de la ley". Estos documentos los han recopilado de las investigaciones contra Epstein y su expareja, Ghislaine Maxwell; así como las pesquisas sobre la muerte del delincuente sexual.