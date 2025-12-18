En las imágenes hay pasaportes y documentos de identidad de varios países de mujeres

Los demócratas del Congreso sacan nuevas imágenes de Jeffrey Epsteins obtenidas por el Comité de Supervisión de Cámara de Representantes de los herederos del millonario pederasta. Según informa ‘BBC’, en estas fotos se ve al empresario con el filósofo Noam Chomsky y con Bill Gates, quien aparece con una mujer cuyo rostro está tapado. El exasesor de Donald Trump, Steve Bannon, también sale en una de ellas.

Estas nuevas fotografías no tienen ningún tipo de contexto, por lo que aparecer aquí no significa que las personas estén relacionadas con los abusos que hacía Jeffrey Epstein. También hay imágenes de pasaportes y documentos de identidad cuya información aparece tachada. Algunos son de Rusia, República Checa, Sudáfrica, Ucrania y Lituania.

Los detalles de las nuevas imágenes

Varias de las fotos publicadas muestran frases escritas en partes del cuerpo de una persona. "Ella era Lo, Lo simple, por la mañana, midiendo un metro setenta, con un calcetín", se puede leer en uno de los textos. El medio estadounidense señala que podría tratarse de las citas del libro ‘Lolita’, de Vladimir Nabokov, que también sale en el fondo de la imagen. Se trata de la historia de una niña que fue manipulada por un profesor de literatura de mediana edad.

En dos de las imágenes aparece Noam Chomsky. El profesor de 97 años aparece en otros documentos relacionados con Epstein. Él siempre ha asegurado que el pederasta le ayudó a mover dinero de sus cuentas y que esto no implicaba “ni un céntimo de Epstein”.

En otras aparece el cofundador de Microsoft, Bill Gates, junto a mujeres cuyos rostros han sido tachados. Bill Gates afirmó que fue un gran error pasar tiempo con él y resaltó que tuvieron varias cenas sobre un proyecto filantrópico que al final no salió adelante.

“Estas imágenes plantean más preguntas", según los demócratas

Los demócratas creen que lo que describen estas fotos son "pasaportes de mujeres con las que Jeffrey Epstein y sus conspiradores estaban interactuando, fotos de hombres ricos y poderosos en la órbita de Jeffrey Epstein, y mensajes de texto preocupantes sobre reclutar mujeres para Jeffrey Epstein".

Así lo han dicho en un comunicado donde subrayan que “estas imágenes plantean más preguntas sobre qué es exactamente lo que el Departamento de Justicia posee".