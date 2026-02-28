Fiesta 28 FEB 2026 - 19:21h.

Carmen Martínez Bordiú lleva ocho años viviendo en Sintra con un perfil mediático muy bajo

Hace ocho años, Carmen Martínez Bordiú decidió alejarse del foco mediático y apostar por una vida tranquila en Sintra, Portugal. Tras haber protagonizado numerosas portadas en la prensa del corazón y haber concedido numerosas entrevistas hablando de su vida privada, tomaba una drástica decisión al querer romper así con todo su pasado, con todo lo que fue, e iniciar una nueva vida lejos de los medios de comunicación. En 'Fiesta' nos desplazamos hasta la localidad portuguesa para descubrir cómo es el día a día de Carmen Martínez Bordiú.

Así es el día a día de Carmen Martínez Bordiú en Sintra, alejada del foco mediático

Lo primero que descubre nuestra reportera Silvia Álamo cuando se traslada hasta la costa atlántica portuguesa es que Carmen Martínez Bordiú vive en una casa grande que está valorada en más de tres millones de euros (de hecho, comenta que podría llegar a los seis millones). Se trata de un chalet de 600 metros cuadrados repartidos en dos plantas ubicado en una de las zonas más exclusivas de Sintra con vistas al mar. Suele pasear todas las mañanas y comer "prácticamente todos los días" muy cerca de allí en el restaurante Nortada: "Nos dicen que a veces viene sola y, a veces, acompañada".

Durante años fue uno de los rostros más mediáticos de la sociedad española, pero desde el año 2018 reside en Sintra. Se levanta temprano y sale a pasear por la arena de la playa y para comenzar su día junto al mar. Allí, Carmen Martínez Bordiú, lejos del ruido y de los titulares, ha encontrado la paz y la tranquilidad que buscaba. Sus vecinos dicen de ella que es "una mujer muy simpática y muy amable" aunque no tienen mucho trato con ella porque "apenas hace vida por el barrio". De hecho, uno de los pocos lugares donde Carmen suele ser vista fuera de su casa es en el citado restaurante junto al mar.

En Portugal, Carmen Martínez Bordiú mantiene contacto con sus amistades más cercanas, alguna de ellas personalidades destacas de la región. Es aquí donde la que fuera una de las celebrities más reclamadas de la sociedad española ha cumplido 75 años. Llama la atención que nuestra compañera ha visto a Carmen en compañía de un hombre pero que, al percatarse de la presencia de la reportera, se han escondido. Hay imágenes grabadas al respecto, pero no se pueden emitir porque han sido captadas desde el interior de la vivienda.

Carmen Martínez Bordiú: "Que el mundo se olvide de mí"

Desde el plató de 'Fiesta', algunos colaboradores aportan algunos datos más sobre esta nueva vida de Carmen Martínez Bordiú. En este sentido, Marisa Martín Blázquez comenta que Carmen suele viajar principalmente a Francia y a España: "Cuando viaja, viene a ver a sus hijos y a sus nietos y nada más y a estar con amigos". Para rematar, Saúl Ortiz ha podido hablar con ella y tiene un mensaje claro que le ha dado: "Que el mundo se olvide de mí, no quiero saber nada de nadie". "Todo el mundo tiene un pasado y tiene también derecho a que se olvidarlo", añade el periodista en defensa de Carmen.