María de Medeiros, así es la actriz a la que Bruce Willis invitó a su casa 

Inés Gutiérrez 28 FEB 2026 - 18:00h.

De origen portugués, María de Medeiros ha trabajado mucho en Europa y también al otro lado del charco

'Pulp Fiction' 30 años después: así hicieron las paces Tarantino y Uma Thurman

Compartir







MadridHay algunas películas que marcan la vida de los espectadores, pero también la de quienes forman parte de ellas, en el caso de María de Medeiros hay varias que estarán siempre en su corazón. 'Capitanes de abril' fue la primera que dirigió, una historia que sentía que debía contar, pero también 'Huevos de oro' tiene un lugar especial en su corazón, la primera película que hizo en España, o 'Una quinta portuguesa', gracias a la que ha conseguido una nominación como mejor actriz de reparto en los premios Goya 2026.

Esta es la primera nominación que recibe a los premios del cine español, una forma más de fortalecer el vínculo de la actriz portuguesa con España, que nació durante el rodaje de la película de Bigas Luna. Gracias a este rodaje, la intérprete aprendió a hablar español, algo que le llevó menos tiempo del esperado, por las similitudes con el portugués, pero también porque el director de Huevos de oro contrató para ella a un coach.

PUEDE INTERESARTE Luis Tosar y Rigoberta Bandini presentarán la 40ª edición de los Premios Goya 2026

El resultado fue estupendo, pero menos práctico de lo esperado. "Yo estaba muy orgullosa porque ya sabía hablar español y llegué al rodaje, ahí con mi español, y todos hablaban otra lengua, catalán, y de repente, no pillaba nada", reconocía la actriz durante una entrevista para Vanity Fair, donde no dudó en mostrar su admiración por la figura del director, fallecido en 2013.

PUEDE INTERESARTE Premios Goya 2025: los mejores discursos de la historia de los galardones

Durante este rodaje conoció a quien sería su marido, Agustí Camps, junto a quien ha tenido dos hijas (Júlia, nacida en 1997, y Leonor, que llegó al mundo en 2003) y que es el responsable de que la actriz pase largas temporadas en Barcelona, también de que lo sucedido durante el rodaje de Lunas nunca vuelva a pasar, porque ahora la actriz habla catalán perfectamente.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

María de Medeiros, así es la actriz a la que Bruce Willis invitó a su casa

Han pasado 30 años desde que se rodó una de las películas más importantes de la filmografía de Tarantino, 'Pulp Fiction'. Una película que en su momento no se esperaba que tuviera tal repercusión porque era una película de autor y bajo presupuesto. Eso hizo que su éxito fuera una grata sorpresa para casi todos los implicados. Recaudó millones, se sigue proyectando en las salas de cine de manera ocasional y podría considerarse de culto.

También fue importante para María, que si bien la actriz reconocía en la citada entrevista que el rodaje de esta película no era un tema sobre el que soliera hablar demasiado a menudo en sus reuniones sociales, sí que tenía varias anécdotas para compartir sobre lo que sucedió durante el mismo. La actriz guarda el mejor de los recuerdos de esta experiencia gracias al trabajo de todos los implicados, pero también al detalle que tuvo Bruce Willis con ella.

"Cuando llegué para ensayar, recuerdo cómo fue de encantador Bruce Willis", recordaba durante la entrevista concedida a Vanity Fair. "Yo acababa de llegar y no teníamos móviles, y suena el teléfono y me dice: 'Soy Bruce'. Sabía que era mi primera vez en Los Ángeles y me preguntó: '¿Quieres venir a casa a ver una película hoy?'".

Dicho y hecho, María acudió a la cita y la experiencia no podría haber sido más satisfactoria. "Llegué y estaban Demi, las niñas, habían invitado a John Travolta, y nos miramos… Y yo era una joven europea, y me impresionó mucho. Vimos La edad de la inocencia, de Scorsese, en 35 mm. Todos ahí con las mantitas, en Malibú. Fue todo tan atento, tan tierno, tan familiar, tan educado… Por eso siempre le tendré el mayor del cariño y del respeto a Bruce Willis".

Era su primera vez en Los Ángeles, pero María ya llevaba mucho tiempo dedicándose a la interpretación, profesión que le ha llevado a participar en producciones de varios países, como España o Francia. Con el tiempo se ha convertido en una de las grandes actrices del cine europeo.

Nacida en Lisboa en 1965, María es actriz, guionista, escritora, compositora, directora y, sobre todo, una gran amante de su profesión, de la que habla en todas las entrevistas con el mayor de los respetos y con una gran ilusión por los proyectos en los que ha participado y los que le quedan por desarrollar.

Pasó parte de su infancia en Austria, pero regresó a Portugal tras la Revolución de los Claveles, que inspiró su primera película como directora, que rodó en el año 2000. Comenzó a estudiar filosofía en la Sorbona, pero lo dejó para ser actriz, profesión que comparte con su hermana. En el año 2007 grabó su primer disco como cantante, una pasión que puede haber heredado de su padre, el compositor António Vitorino de Almeida. La creatividad forma parte de su familia, porque su abuela, Odette de Saint-Maurice, era escritora juvenil, por lo que no es raro que María lleve el arte en las venas.