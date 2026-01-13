La lista completa de nominados a los Premios Goya 2026

Un total de 218 películas españolas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 optan a los galardones

Luis Tosar y Rigoberta Bandini presentarán la 40ª edición de los Premios Goya 2026

Compartir







La gala de los 40 Premios Goya de la Academia de Cine se celebrará el sábado 28 de febrero en el Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), con Maribel Verdú y Leonor Watling como presentadoras. Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, se consolida como la favorita para ir a los Premios Goya al haber acumulado 13 nominaciones. Esta obra ya alzó la Concha de Oro de San Sebastián y Sirat, el premio del Jurado en Cannes.

A Los domingos siguen de cerca Sirat, de Oliver Laxe, con 11, y Maspalomas, de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con nueve. Este año, un total de 218 películas españolas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 han optado a los galardones. Del total, 122 son de ficción, 87 documentales y 9 de animación, mientras que 67 corresponden a óperas primas.

PUEDE INTERESARTE La próxima gala de los Goya se celebrará el 28 de febrero en Barcelona

Sobre los detalles de la ceremonia, en la que recibirá el premio Goya de Honor Gonzalo Suárez, el presidente de la Academia de cine ha dicho "no poder concretar aún grandes cosas", si bien ha prometido que "será una gala estupenda, probablemente la mejor gala de los Goya".

Nominados a la 40 edición de los Premios Goya:

Mejor Película

La cena

Los domingos

Maspalomas

Sirat

Sorda

Mejor Dirección

Alauda Ruiz de Azua por Los domingos

Jose Mari Goenaga por Maspalomas

Carla Simón por Romería

Oliver Laxe por Sirat

Albert Serra por Tardes de soledad

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Mejor Dirección Novel

Ion de Sosa por Balearic

Estrany riu

La furia

Muy lejos

Eva Libertad por Sorda

Mejor Actor Protagonista

Alberto San Juan por La cena

Miguel Garcés por Los domingos

José Ramón Soroiz por Maspalomas

Mario Casas por Muy lejos

Manolo Solo por Una quinta portuguesa

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Mejor Actriz Protagonista

Ángela Cervantes por La furia

Patricia López Arnaiz por Los domingos

Los Tortuga

Nora Navas por Mi amiga Eva

Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla

Mejor Actor de Reparto

Miguel Rellán por El cautivo

Los domingos

Maspalomas

Tamar Novas por Rondallas

Álvaro Cervantes por Sorda

Mejor Actriz de Reparto

Elvira Minguez

Los domingos

Miriam Gallego por Romería

Elena Irureta por Sorda

María de Medeiros por Una quinta portuguesa

Mejor Actor Revelación

Antonio Toni por Ciudad sin sueño

Julio Peña por El cautivo

Enemigos

Estrany riu

Mitch por Romería

Mejor Actriz Revelación

Nora Hernández por La cena

Blanca Soroa por Los domingos

Elvira Lara por Los Turgua

Llúcia Garcia por Romería

Miriam Garlo por Sorda

Mejor Guion Adaptado

Ciudad sin sueño

La buena letra

La cena

Romería

Sorda

Mejor Guion Original

Los domingos

Maspalomas

Sirat

Un fantasma en la batalla

Una quinta portuguesa

Mejor Película Iberoamericana

Belén

La misteriosa mirada del flamenco

La piel del agua

Manás

Un poeta

Mejor Película Europea

Cónclave

La chica de la aguja

On Falling

Un simple accidente

Valor sentimental

Mejor Película Documental

Todos somos Gaza

Eloy de la Iglesia

Adicto al cine

Flores para Antonio

Tardes de soledad

The Sleeper. El Caravaggio perdido

Mejor Película de Animación

Bella

Decorado

El tesoro de Barracuda

Norbert

Olivia y el terremoto invisible

Mejor Cortometraje de Animación

Buffet Paraíso

Carmela

El corto de Rubén

El estado del Alma

Gilbert

Mejor Cortometraje Documental

Disonancia

El santo

La conversación que nunca tuvimos

The Painter's Room

Zona wow

Mejor Cortometraje de Ficción

Ángulo muerto

De sucre

El cuento de una noche de verano

Sexo a los 70

Una cabeza en la pared

Mejor canción original

Caigan las rosas blancas

Flores para Antonio

Hasta que me quede sin voz

La cena

Parecido a un asesinato

Mejor música original

El talento

Leo y Lu

Los Tigres

Maspalomas

Sirat

Mejor dirección de fotografía

Ciudad sin sueño

Los domingos

Los Tigres

Maspalomas

Sirat

Mejor Dirección de Producción

Ciudad sin sueño

El cautivo

Los domingos

Los Tigres

Sirat

Mejor Diseño de Vestuario

El cautivo

Gaua

La Cena

Los Domingos

Romería

Mejor Dirección de Arte

El cautivo

La cena

Los tigres

Maspalomas

Sirat

Mejores Efectos Especiales

Enemigos

Kawa

Los Tigres

Sirat

Un fantasma en la batalla

Mejor Montaje

Ciudad sin sueño

Los domingos

Los Tigres

Sirat

Un fantasma en la batalla

Mejor Maquillaje y Peluquería

El cautivo

Gaua

La tregua

Maspalomas

Sirât

Mejor Sonido