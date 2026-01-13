Logo de telecincotelecinco
Premios Goya

La lista completa de nominados a los Premios Goya 2026

Sirat
La lista completa de nominados a los Premios Goya 2026. Informativos Telecinco
La gala de los 40 Premios Goya de la Academia de Cine se celebrará el sábado 28 de febrero en el Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), con Maribel Verdú y Leonor Watling como presentadoras. Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, se consolida como la favorita para ir a los Premios Goya al haber acumulado 13 nominaciones. Esta obra ya alzó la Concha de Oro de San Sebastián y Sirat, el premio del Jurado en Cannes.

A Los domingos siguen de cerca Sirat, de Oliver Laxe, con 11, y Maspalomas, de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con nueve. Este año, un total de 218 películas españolas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 han optado a los galardones. Del total, 122 son de ficción, 87 documentales y 9 de animación, mientras que 67 corresponden a óperas primas.

Sobre los detalles de la ceremonia, en la que recibirá el premio Goya de Honor Gonzalo Suárez, el presidente de la Academia de cine ha dicho "no poder concretar aún grandes cosas", si bien ha prometido que "será una gala estupenda, probablemente la mejor gala de los Goya".

Nominados a la 40 edición de los Premios Goya:

Mejor Película

  • La cena
  • Los domingos
  • Maspalomas
  • Sirat
  • Sorda
Mejor Dirección

  • Alauda Ruiz de Azua por Los domingos
  • Jose Mari Goenaga por Maspalomas
  • Carla Simón por Romería
  • Oliver Laxe por Sirat
  • Albert Serra por Tardes de soledad

Mejor Dirección Novel

  • Ion de Sosa por Balearic
  • Estrany riu
  • La furia
  • Muy lejos
  • Eva Libertad por Sorda

Mejor Actor Protagonista

  • Alberto San Juan por La cena
  • Miguel Garcés por Los domingos
  • José Ramón Soroiz por Maspalomas
  • Mario Casas por Muy lejos
  • Manolo Solo por Una quinta portuguesa

Mejor Actriz Protagonista

  • Ángela Cervantes por La furia
  • Patricia López Arnaiz por Los domingos
  • Los Tortuga
  • Nora Navas por Mi amiga Eva
  • Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla

Mejor Actor de Reparto

  • Miguel Rellán por El cautivo
  • Los domingos
  • Maspalomas
  • Tamar Novas por Rondallas
  • Álvaro Cervantes por Sorda

Mejor Actriz de Reparto

  • Elvira Minguez
  • Los domingos
  • Miriam Gallego por Romería
  • Elena Irureta por Sorda
  • María de Medeiros por Una quinta portuguesa

Mejor Actor Revelación

  • Antonio Toni por Ciudad sin sueño
  • Julio Peña por El cautivo
  • Enemigos
  • Estrany riu
  • Mitch por Romería

Mejor Actriz Revelación

  • Nora Hernández por La cena
  • Blanca Soroa por Los domingos
  • Elvira Lara por Los Turgua
  • Llúcia Garcia por Romería
  • Miriam Garlo por Sorda

Mejor Guion Adaptado

  • Ciudad sin sueño
  • La buena letra
  • La cena
  • Romería
  • Sorda

Mejor Guion Original

  • Los domingos
  • Maspalomas
  • Sirat
  • Un fantasma en la batalla
  • Una quinta portuguesa

Mejor Película Iberoamericana

  • Belén
  • La misteriosa mirada del flamenco
  • La piel del agua
  • Manás
  • Un poeta

Mejor Película Europea

  • Cónclave
  • La chica de la aguja
  • On Falling
  • Un simple accidente
  • Valor sentimental

Mejor Película Documental

  • Todos somos Gaza
  • Eloy de la Iglesia
  • Adicto al cine
  • Flores para Antonio
  • Tardes de soledad
  • The Sleeper. El Caravaggio perdido

Mejor Película de Animación

  • Bella
  • Decorado
  • El tesoro de Barracuda
  • Norbert
  • Olivia y el terremoto invisible

Mejor Cortometraje de Animación

  • Buffet Paraíso
  • Carmela
  • El corto de Rubén
  • El estado del Alma
  • Gilbert

Mejor Cortometraje Documental

  • Disonancia
  • El santo
  • La conversación que nunca tuvimos
  • The Painter's Room
  • Zona wow

Mejor Cortometraje de Ficción

  • Ángulo muerto
  • De sucre
  • El cuento de una noche de verano
  • Sexo a los 70
  • Una cabeza en la pared

Mejor canción original

  • Caigan las rosas blancas
  • Flores para Antonio
  • Hasta que me quede sin voz
  • La cena
  • Parecido a un asesinato

Mejor música original

  • El talento
  • Leo y Lu
  • Los Tigres
  • Maspalomas
  • Sirat

Mejor dirección de fotografía

  • Ciudad sin sueño
  • Los domingos
  • Los Tigres
  • Maspalomas
  • Sirat

Mejor Dirección de Producción

  • Ciudad sin sueño
  • El cautivo
  • Los domingos
  • Los Tigres
  • Sirat

Mejor Diseño de Vestuario

  • El cautivo
  • Gaua
  • La Cena
  • Los Domingos
  • Romería

Mejor Dirección de Arte

  • El cautivo
  • La cena
  • Los tigres
  • Maspalomas
  • Sirat

Mejores Efectos Especiales

  • Enemigos
  • Kawa
  • Los Tigres
  • Sirat
  • Un fantasma en la batalla

Mejor Montaje

  • Ciudad sin sueño
  • Los domingos
  • Los Tigres
  • Sirat
  • Un fantasma en la batalla

Mejor Maquillaje y Peluquería

  • El cautivo
  • Gaua
  • La tregua
  • Maspalomas
  • Sirât

Mejor Sonido

  • El cautivo
  • Los domingos
  • Los Tigres
  • Sirat
  • Sorda
