La lista completa de nominados a los Premios Goya 2026
Un total de 218 películas españolas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 optan a los galardones
Luis Tosar y Rigoberta Bandini presentarán la 40ª edición de los Premios Goya 2026
La gala de los 40 Premios Goya de la Academia de Cine se celebrará el sábado 28 de febrero en el Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), con Maribel Verdú y Leonor Watling como presentadoras. Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, se consolida como la favorita para ir a los Premios Goya al haber acumulado 13 nominaciones. Esta obra ya alzó la Concha de Oro de San Sebastián y Sirat, el premio del Jurado en Cannes.
A Los domingos siguen de cerca Sirat, de Oliver Laxe, con 11, y Maspalomas, de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con nueve. Este año, un total de 218 películas españolas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 han optado a los galardones. Del total, 122 son de ficción, 87 documentales y 9 de animación, mientras que 67 corresponden a óperas primas.
Sobre los detalles de la ceremonia, en la que recibirá el premio Goya de Honor Gonzalo Suárez, el presidente de la Academia de cine ha dicho "no poder concretar aún grandes cosas", si bien ha prometido que "será una gala estupenda, probablemente la mejor gala de los Goya".
Nominados a la 40 edición de los Premios Goya:
Mejor Película
- La cena
- Los domingos
- Maspalomas
- Sirat
- Sorda
Mejor Dirección
- Alauda Ruiz de Azua por Los domingos
- Jose Mari Goenaga por Maspalomas
- Carla Simón por Romería
- Oliver Laxe por Sirat
- Albert Serra por Tardes de soledad
Mejor Dirección Novel
- Ion de Sosa por Balearic
- Estrany riu
- La furia
- Muy lejos
- Eva Libertad por Sorda
Mejor Actor Protagonista
- Alberto San Juan por La cena
- Miguel Garcés por Los domingos
- José Ramón Soroiz por Maspalomas
- Mario Casas por Muy lejos
- Manolo Solo por Una quinta portuguesa
Mejor Actriz Protagonista
- Ángela Cervantes por La furia
- Patricia López Arnaiz por Los domingos
- Los Tortuga
- Nora Navas por Mi amiga Eva
- Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla
Mejor Actor de Reparto
- Miguel Rellán por El cautivo
- Los domingos
- Maspalomas
- Tamar Novas por Rondallas
- Álvaro Cervantes por Sorda
Mejor Actriz de Reparto
- Elvira Minguez
- Los domingos
- Miriam Gallego por Romería
- Elena Irureta por Sorda
- María de Medeiros por Una quinta portuguesa
Mejor Actor Revelación
- Antonio Toni por Ciudad sin sueño
- Julio Peña por El cautivo
- Enemigos
- Estrany riu
- Mitch por Romería
Mejor Actriz Revelación
- Nora Hernández por La cena
- Blanca Soroa por Los domingos
- Elvira Lara por Los Turgua
- Llúcia Garcia por Romería
- Miriam Garlo por Sorda
Mejor Guion Adaptado
- Ciudad sin sueño
- La buena letra
- La cena
- Romería
- Sorda
Mejor Guion Original
- Los domingos
- Maspalomas
- Sirat
- Un fantasma en la batalla
- Una quinta portuguesa
Mejor Película Iberoamericana
- Belén
- La misteriosa mirada del flamenco
- La piel del agua
- Manás
- Un poeta
Mejor Película Europea
- Cónclave
- La chica de la aguja
- On Falling
- Un simple accidente
- Valor sentimental
Mejor Película Documental
- Todos somos Gaza
- Eloy de la Iglesia
- Adicto al cine
- Flores para Antonio
- Tardes de soledad
- The Sleeper. El Caravaggio perdido
Mejor Película de Animación
- Bella
- Decorado
- El tesoro de Barracuda
- Norbert
- Olivia y el terremoto invisible
Mejor Cortometraje de Animación
- Buffet Paraíso
- Carmela
- El corto de Rubén
- El estado del Alma
- Gilbert
Mejor Cortometraje Documental
- Disonancia
- El santo
- La conversación que nunca tuvimos
- The Painter's Room
- Zona wow
Mejor Cortometraje de Ficción
- Ángulo muerto
- De sucre
- El cuento de una noche de verano
- Sexo a los 70
- Una cabeza en la pared
Mejor canción original
- Caigan las rosas blancas
- Flores para Antonio
- Hasta que me quede sin voz
- La cena
- Parecido a un asesinato
Mejor música original
- El talento
- Leo y Lu
- Los Tigres
- Maspalomas
- Sirat
Mejor dirección de fotografía
- Ciudad sin sueño
- Los domingos
- Los Tigres
- Maspalomas
- Sirat
Mejor Dirección de Producción
- Ciudad sin sueño
- El cautivo
- Los domingos
- Los Tigres
- Sirat
Mejor Diseño de Vestuario
- El cautivo
- Gaua
- La Cena
- Los Domingos
- Romería
Mejor Dirección de Arte
- El cautivo
- La cena
- Los tigres
- Maspalomas
- Sirat
Mejores Efectos Especiales
- Enemigos
- Kawa
- Los Tigres
- Sirat
- Un fantasma en la batalla
Mejor Montaje
- Ciudad sin sueño
- Los domingos
- Los Tigres
- Sirat
- Un fantasma en la batalla
Mejor Maquillaje y Peluquería
- El cautivo
- Gaua
- La tregua
- Maspalomas
- Sirât
Mejor Sonido
- El cautivo
- Los domingos
- Los Tigres
- Sirat
- Sorda