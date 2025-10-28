Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de Cine, ha anunciado el nombre de los presentadores de la próxima gala de los Goya

La alfombra roja de los Premios Goya 2025, en fotos

Luis Tosar y Rigoberta Bandini serán los presentadores de la 40ª edición de los Premios Goya, que se celebrarán el 28 de febrero de 2026 en el Auditori Forum CCIB de Barcelona.

Así lo ha anunciado este martes 28 de octubre el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, en una rueda de prensa organizada en la sede de la institución.

El actor y la cantante recogen así el testigo de las actrices Maribel Verdú y Leonor Watling, presentadoras de los Goya 2025 que tuvieron lugar el pasado 8 de febrero en Granada.

"Son dos profesionales que conocen bien la Academia, los dos premiados con el Goya y han sido elegidos a propuesta unánime de la junta directiva", ha indicado Méndez-Leite antes de desvelar los nombres de los presentadores.

"Desde que me lo propusieron me hace una tremenda ilusión. Siento también mucha responsabilidad y estoy muy feliz de compartirlo con Luis y con muchas ganas de todo el camino de preparación", ha aseverado Bandini.

Por su parte, Tosar ha indicado: "Este es el año en el que por fin he dado el paso, porque ya ha habido acercamientos en otras ocasiones".

Ambos cuentan entre sus reconocimientos con una estatuilla. La artista fue ganadora del Goya a la Mejor canción original en 2024 por 'Yo solo quiero amor'.

El intérprete de 'La infiltrada' ha ganado, a lo largo de su dilatada carrera cinematográfica, hasta en tres ocasiones un Goya: la primera como mejor actor de reparto en 'Los lunes al sol', y las siguientes como mejor actor protagonista por 'Te doy mis ojos' y 'Celda 211'.

"Estos Goya van a ser una cosecha muy variada y la gala pretenderá ser un poco el reflejo de ese dinamismo y diversidad", ha añadido el actor.

Los detalles de los Premios Goya 2026

Ahora, esta edición marca el regreso del premio a la capital catalana, que ya fue sede en el año 2000. Por aquel entonces, triunfó 'Todo sobre mi madre', el film con el que Pedro Almodóvar se alzó meses después con el Premio Oscar a Mejor película extranjera.

La elección de Barcelona responde a un compromiso de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de descentralizar el evento y potenciar el cine más allá de Madrid.

Además de Madrid y Barcelona, los Premios Goya se han celebrado en Sevilla -2019 y 2023-, Málaga -2020 y 2021-, Valencia -2022-, Valladolid -2024- y Granada.

Su vuelta a la ciudad condal estará acompañada de toda una serie de actividades de la mano de la Generalitat y el Ajuntament de la ciudad.

El cineasta Gonzalo Suárez recibirá el Goya de Honor 2026, un premio especial que reconocerá su larga e influyente trayectoria dentro del cine español "desde la que ha desarrollado una filmografía sorprendente, en la que ha experimentado con todos los géneros y desde todas las actitudes, y que ha contribuido a convertirle en un hombre clave en la cultura española de los últimos sesenta años".

Por el momento, se desconocen qué películas estarán nominadas en cada categoría. Se espera que a finales de año la Academia revele las cintas seleccionadas.