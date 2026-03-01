Quevedo se une con su carroza de 'Ni borracho' a la cabalgata del Carnaval de Las Palmas

Quevedo desfiló vestido de socorrista y rodeado de amigos y otros cantantes de la escena que le acompañaron en la carroza

La presencia de Quevedo fue uno de los platos fuertes del desfile que contó con la batucada Sambukka

Compartir







El cantante canario Quevedo se sumó con la carroza que ambienta el videoclip de su último tema 'Ni borracho' a la Gran Cabalgata del Carnaval de Las Vegas de Las Palmas de Gran Canaria, que congregó este sábado a unas 140.000 personas, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad natal de Quevedo, ha sido precisamente la inspiración para su tema en 'Ni borracho', lanzado hace algo más de dos semanas y que decenas de seguidores la cantaron este sábado tras el vehículo durante el recorrido de la cabalgata.

PUEDE INTERESARTE Rigoberta Bandini no se llama así: los datos más desconocidos de la presentadora de los Premios Goya 2026

Quevedo desfiló vestido de socorrista y rodeado de amigos y otros cantantes de la escena que le acompañaron en la carroza diseñada por Capi Cabrera y con la que protagoniza el videoclip de su último tema.

Quevedo, uno de los "platos fuertes" del desfile

Las calles de la ciudad se transformaron en una fiesta durante la cabalgata. Los primeros en desfilar fueron la Reina del Carnaval, Carla Benítez González; la Gran Dama, Carmen Rosa Toledo López y el Drag Queen 2026, Kevin Jiménez, acompañados por el resto de miembros de sus respectivas cortes.

La presencia de Quevedo fue uno de los "platos fuertes" del desfile, que contó con la batucada Sambukka, la afilarmónica Los Nietos de Kika y el Grupo Amanecer Rociero, ganadores del primer premio de vestuario del Concurso de disfraces adultos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La carroza 'Amanda Bus llega a Las Vegas' (número 71) obtuvo el primer premio del jurado; 'La carroza en Las Vegas' (número 68), el segundo; mientras que el tercero fue para 'Las Vegas – de José Halcón' (número 113), indica la nota..

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria concluirá este domingo con la carrera de viudas, que arrancará a las 13:00 horas de la trasera del parque Santa Catalina y el Entierro de la Sardina, que comenzará a las 19:00 horas en la calle León y Castillo, a la altura del Club Natación Metropole con destino a Las Canteras.