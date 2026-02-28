Marta Egea 28 FEB 2026 - 21:00h.

Desde sus inicios en el doblaje y su grupo The Mamzelles hasta su maternidad y el reconocimiento de la Academia, Rigoberta Bandini es mucho más que una cantante

Luis Tosar y Rigoberta Bandini presentarán la 40ª edición de los Premios Goya 2026

MadridCompositora premiada por la Academia de Cine, actriz de doblaje desde la infancia y figura cultural de referencia para toda una generación, y el próximo 28 de febrero, también presentadora de los Goya. Rigoberta Bandini será la encargada de conducir la 40º edición de los Premios Goya junto al actor Luis Tosar. Una elección que refleja tanto la evolución de la artista como del propio evento hacia un formato más híbrido entre espectáculo y cine.

La noticia, anunciada el pasado octubre, se ha ido cargando de sentido con el paso de las semanas. La gala regresa a Barcelona y lo hace de la mano de una catalana nacida en la ciudad condal que, además, llega con su propio “cabezón” bajo el brazo, ya que se hizo con un Goya a Mejor Canción Original en 2024 por 'Yo solo quiero amor', compuesta para la película 'Te estoy amando locamente', convirtiéndose así en una maestra de ceremonias que conoce perfectamente lo que siente el patio de butacas.

A continuación, repasamos algunos de los datos más desconocidos de la presentadora de los Premios Goya 2026, desde sus orígenes profesionales hasta las claves que han forjado su identidad artística.

No, su nombre no es Rigoberta Bandini

El nombre completo de la polifacética artista es Paula Ribó Gonzalez. Pero, ¿por qué escogió este nombre artístico? Según la artista, no fue más que una invención espontánea para nombrar la carpeta del ordenador donde almacenaba canciones sin estrenar. Ahora, a Paula le gusta pensar que es una forma de homenajear a Rigoberta Menchú y a Arturo Bandini, el personaje central de una tetralogía de John Fante. Se trata de la combinación ideal, referente político y literatura de culto, que encaja con su imaginario: pop, sí, pero hay más.

Comenzó de niña, pero no cantando

Antes de llenar estadios como Rigoberta Bandini, Paula Ribó ya era, literalmente, una “voz conocida”. Empezó su carrera como actriz de doblaje siendo niña, poniendo voz a Caillou cuando tenía alrededor de siete años y entonando también la canción inicial de la serie. Desde ahí, comienza una lista que sorprende incluso a quien cree conocerla: fue la niña de 'El viaje de Chihiro', la joven Mérida en 'Brave', Anna en la versión en catalán de 'Frozen', Judy Hoops en 'Zootopia' o Envidia en la segunda parte de 'Del revés (Inside Out)' entre otros muchos personajes. La cantante también ha puesto voz a actrices como Emma Stone, Dakota Fanning o Shailene Woodley en diversas películas. También, se la ha podido ver delante de la cámara en 'Las de la última fila'.

Su debut musical ocurrió fuera de las fronteras de nuestro país

Paula Ribó participó en 2022 en el Benidorm Fest, pero éste no fue su primer festival. A los 6 años hizo su debut musical en el Zecchino d’Oro, un festival de compositores de canciones infantiles, en la RAI, la televisión italiana. Cuenta que su profesora compuso una canción y la llevó con ella para interpretarla.

Antes del boom formó parte de un grupo

Otro dato que suele pasar bastante desapercibido es que antes de ser Rigoberta Bandini, Paula Ribó formó parte del grupo The Mamzelles, junto a Paula Malia y Bàrbara Mestanza, con el que publicó discos y desarrolló un proyecto que se movía entre música y escena. La banda también fue una compañía teatral creando varios espectáculos donde se bajaban del escenario, gracias a la formación en arte dramático de sus componentes. El éxito de Rigoberta Bandini no fue fortuito, fue fruto de años de incansable trabajo.

Junto a The Manzelles también protagonizó una campaña publicitaria para fomentar el reciclaje ('Envàs, on vas?') que todavía continúa en las mentes de los catalanes, debido al bombardeo de la campaña, algo que les sorprendió incluso a ellas..

Su conexión con el cine es más profunda de lo que parece

Presentar los Goya es, en parte, ejercer de anfitrión del cine español, y para ello Paula Ribó llega con credenciales. En 2024, como hemos mencionado anteriormente, ganó el Premio Goya a Mejor Canción Original por 'Yo solo quiero amor', tema de la película 'Te estoy amando locamente'. Esta fue su primera nominación con la que se llevó a casa al “cabezón”. Un hito que el propio entorno de los Goya destacaron como un salto importante.

La artista que también escribe

Otra faceta menos comentada de la artista, además de la música y doblaje, es la de escritora. 'Vértigo' es el nombre de su novela, la cual es un relato honesto y fresco sobre la crisis de los treinta. Sin embargo, no se queda ahí, porque en la compañía teatral que fundó junto a Malía y Mestanza, también ha escrito y dirigido su propia obra de teatro, 'Cinco tonos del color azul'.

La maternidad: una pieza importante de su vida sin ser titular

Al mismo tiempo que se gestaban un puñado de canciones con letras cañeras, poéticas y contemporáneas, también lo hacía su bebé, Nico, el cual nació mientras el mundo continuaba perplejo ante los estragos de la Covid-19. La propia artista reveló que siempre había deseado ser madre, y que incluso había encontrado una libreta que escribió a los 16 llamada “carta para mis hijos”.

Para ella, la maternidad es un acto poético: se trata de acompañar a un ser humano al mundo y enseñarle de la mejor manera que se sabe a gestionar sus emociones y encontrar una estabilidad. También es creación, un acto tan fuerte que puede nutrir e inspirar para escribir.

Algo curioso y poco conocido es que su canción 'Ay mamá' no trata sobre su propia maternidad, sino que fue escrita hace diez años inspirándose en su madre. Al convertirse en madre, decidió publicarla y proponerla para representar a España en Eurovisión en el año 2022.