La diseñadora y participante en 'Bailando con las estrellas' da todos los detalles su nuevo piso de Madrid, su actual joya inmobiliaria

Cinco cosas que no sabías de Ágatha Ruiz de la Prada: se divorció en burka, tiene 14 mascotas y detesta las chucherías

Ágatha Ruiz de la Prada está ya instalada en el piso de 372 metros cuadrados que se compró en el barrio de Salamanca tras su costosísima mudanza. La que fuera participante de 'Bailando con las estrellas' ha hecho una reforma a conciencia para que su nuevo hogar sea la casa que siempre ha querido, el lugar en el que se va a quedar definitivamente porque afirma que ya no se va a mudar más. Así lo ha expresado en una entrevista que ha concedido a la revista '¡HOLA!' en donde ha contado cómo se encuentra y ha enseñado todos los detalles.

La diseñadora ha arrancado una nueva etapa después de hablarse mucho de su situación financiera y de la venta de su mítica tienda ubicada en la calle Serrano de Madrid. Ágatha Ruiz de la Prada ya está instalada en el piso que compró hace más de un año y al que le ha costado lo suyo el poder instalarse. "Ha sido un cambio muy gordo y muy bestia. Dicen que lo que más afecta es una muerta, y lo segundo, una reforma, por delante de un divorcio", ha relatado acerca de lo largo y dificultoso que ha sido este proceso para ella.

Esta idea y nueva vivienda que partió de la venta de su tienda y del dinero que se embolsó ha sido para ella un capricho del que no se arrepiente y que le llevó alguna que otra disputa con sus hijos. "Pensé: 'Me compro un pisazo, sin mirar el dinero y que se joroben'", confiesa ahora con total sinceridad después de todo lo que ha pasado. El resultado de su inversión no es otro que una casa preparada para esta etapa de su vida y reconoce que es "requetepija".

Tal y como la diseñadora de 65 años ha detallado y mostrado a la cabecera a la que ha abierto sus puertas, su nueva casa cuenta con un gran salón, otras tres salas de estar, comedor, cocina, tres dormitorios y tres cuartos de baño. En todos esos metros cuadrados utilizados, Ágatha Ruiz de la Prada se queda con su cuarto, que es su estancia favorita y según dice "donde paso más tiempo" y el rincón de bonsáis. También le gusta mucho la cocina que ha traído de su antigua casa, pero reconoce que aún no está hecha a su nueva vida aquí.

"Lo compré y entré a pagar sin verlo. Vino Cósima y le pareció súper alucinante", Ágatha Ruiz de la Prada

La que fuera participante de 'Bailando con las estrellas' tiene una habitación para cada uno de sus hijos. "Hay dos cuartos para mis hijos, pero es como que me sobran un poquito. Me gusta que estén, pero esta ya es mi casa. Creo que Cósima lo ha notado… Pobrecilla. Es que, en la otra, Tristán tenía catorce armarios y ahora uno. Cósima lo mismo, solo tiene dos armarios. En ese sentido, están peor", admite del cambio.

Pese a que tiene mucho espacio, la diseñadora se ha encontrado que al final no le sobra tanto. "Soy Diógenes, no tiro nada", ha reconocido de cómo ha llenado de color y de objetos su nuevo piso. Un inmueble del que ha dado muchos detalles y ha enseñado sin miramientos, pero del que no ha revelado el precio final que le ha costado. "Lo compré y entré a pagar sin verlo. Vino Cósima a verlo y le pareció súper alucinante", es lo único que ha dicho de una pregunta que siempre le hacen y le parece una "indiscreción".