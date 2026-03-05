Este jueves, 5 de marzo, los duques de Luxemburgo, Guillermo y Stéphanie, realizan su primera visita de Estado a los reyes Felipe y Letizia

La relación entre el rey Felipe VI y Guillermo de Luxemburgo: parentesco, encuentros y diferencias entre ambos

Este jueves, 5 de marzo, los grandes duques de Luxemburgo, Guillermo y Stéphanie, aterrizan en España en el marco de su visita de Estado a los reyes Felipe y Letizia.

Se trata de su primer viaje al país desde que el pasado 3 de octubre tuviera lugar la renuncia de Enrique de Luxemburgo como gran duque a favor de su hijo Guillermo tras casi un cuarto de siglo en el ducado.

Tras casi 25 años, aseguró que había llegado el momento de "dar un paso atrás, de retirarse", una decisión con la que abría espacio a la siguientes generaciones. Y es que dentro de la Casa Gran Ducal, una de las monarquías más antiguas y discretas de Europa, hay dos figuras que todavía han pasado aún más desapercibidas: los dos hijos de los actuales duques, el príncipe Carlos y el príncipe Francisco.

Carlos de Luxemburgo, el heredero

Carlos de Luxemburgo es el hijo mayor y, tras la abdicación de su abuelo, y con tan solo cinco años, es oficialmente el heredero de la dinastía Nassau.

El primogénito de Guillermo y Stéphanie nació el 10 de mayo de 2020, en plena pandemia y siete años después de la boda de los duques de Luxemburgo, en el Hospital de Maternidad Gran Duquesa Carlota. Debido al confinamiento, los entonces duques, Enrique y María Teresa, conocieron al pequeño a través de una videollamada, así como por las fotografías tomadas del niño recién nacido.

Su nombre completo es Carlos Jean Philippe Joseph Marie Guillermo, y aunque la Casa Gran Ducal no suele revelar detalles de sus vidas privadas, por aquel entonces rompieron parte de su hermetismo para desgranar cómo fue su bautizo.

El bautizo tuvo lugar en septiembre de ese mismo año en la abadía de San Mauricio en Clervaux. Portando las mascarillas por la Covid, la familia posó junto al príncipe en las inmediaciones del lugar, siendo una ceremonia privada de la que no se había avisado para evitar aglomeraciones.

El pequeño lució para la ocasión un traje de encaje con gran valor sentimental especial, ya que, como manda la tradición, también lo usaron, entre otros, su padre y su abuelo.

Debido a su corta edad, todavía es muy pronto para hablar sobre su formación académica, aunque suelen optar por una educación multilingüe, dado el carácter trilingüe del país -luxemburgués, francés y alemán-.

Además, en marzo de 2025, inauguraron la 'Schoul Prënz Charles', es decir, la Escuela Príncipe Carlos en Steinsel, Luxemburgo, llevando así el nombre del menor.

Francisco de Luxemburgo

Francisco es el segundo en la línea de sucesión y nació tres años después de su hermano, en concreto el 27 de marzo de 2023, también en el Hospital de Maternidad Gran Duquesa Carlota.

En su caso, fue bautizado el 3 de junio de 2023 en la iglesia de Fischbach, tradicionalmente vinculada con la familia gran ducal. La ceremonia estuvo presidida por el cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo, subrayando así la importancia del catolicismo en la monarquía luxemburguesa, y sus padrinos fueron el conde Cristián de Lannoy -su tío materno- y la princesa Alejandra de Luxemburgo -su tía paterna-. Él también vistió el tradicional faldón de cristianar de la familia Nassau.

La familia vive en el Castillo de Fischbach, una residencia histórica y privada que ha sido el hogar de la pareja desde su matrimonio en 2012, y aunque la vida de los príncipes Carlos y Francisco se desarrolla, por ahora, mayoritariamente fuera del ojo público, en unos años pasarán al primer plano.