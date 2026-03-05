Rocío Amaro 05 MAR 2026 - 07:30h.

Las familias del IES El Carmen de Cazalla de la Sierra, en Sevilla, exigen medidas urgentes por radiadores que no funcionan, escaleras resbaladizas y una barandilla frágil y peligrosa, según sus quejas

Educación destina 55.000 euros para reformas inmediatas en calefacción y seguridad, mientras la dirección admite que el presupuesto no cubre todos los daños

Compartir







SevillaLa comunidad educativa del IES El Carmen, en Cazalla de la Sierra, Sevilla, ha dicho basta. A través de una carta remitida a la dirección del centro, los padres y madres del alumnado han trasladado su "profunda preocupación y desasosiego" ante el estado general de las instalaciones. Una misiva en la que denuncian una situación de emergencia que afecta directamente a la integridad física de los menores y de los docentes, describiendo un escenario de "condiciones lamentables" que dificultan el rendimiento académico y ponen en riesgo la seguridad diaria.

Entre las deficiencias más graves, las familias señalan una instalación de calefacción que no funciona de forma regular, dejando aulas enteras a temperaturas inadecuadas durante los meses de invierno. A esto se suman "goteras y entrada de agua abundante" en los pasillos cada vez que llueve, lo que genera suelos y escaleras "peligrosamente resbaladizos".

Hay más. La preocupación aumenta al mirar hacia arriba, porque los padres alertan de que la barandilla del piso superior es "frágil y de resistencia insuficiente", lo que supone un riesgo evidente de caída.

Una inversión de 55.000 euros para "confort térmico" y seguridad

Ante la presión de las familias, el Consejo Escolar ha confirmado la concesión de dos partidas de fondos para inversiones urgentes. En concreto, el programa "Mejora tu centro" dotará al instituto con 25.682 euros, mientras que el plan de "Confort Térmico" aportará otros 30.223 euros. A estas cantidades se sumarán 8.000 euros adicionales que aportará el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra para colaborar en las reparaciones.

Con estos fondos, el centro tiene previsto iniciar el arreglo de los suelos resbaladizos, reforzar los pasamanos de la azotea e instalar salidas de emergencia con apertura antipánico. Asimismo, se contempla cerrar con metacrilato algunos pasillos para evitar las escorrentías de agua y la sustitución de ventanas antiguas. En el apartado térmico, el presupuesto se destinará a arreglar la caldera, cambiar radiadores y mejorar la deficiente instalación eléctrica, que actualmente impide incluso el uso de estufas portátiles porque "la red no lo soporta".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las necesidades que se quedan "en el tintero"

A pesar de esta inyección económica, la dirección del IES El Carmen ha sido transparente con las familias y les ha asegurado que el dinero no será suficiente para solucionar todos los males del edificio. La directora ya ha elevado un nuevo informe a la Delegación de Educación detallando las necesidades que se quedan fuera de este presupuesto, como las manchas de humedad en el salón de actos, el arreglo de la fachada exterior o el desnivel de una pared que provoca la "entrada masiva de agua" al interior del centro.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El pabellón de deportes también se encuentra en un estado "lamentable", con el suelo deteriorado y focos fundidos que dificultan la práctica de actividad física. Desde el centro también han querido hacer un llamamiento a la implicación de los padres, lamentando que, mientras la lucha por las infraestructuras es intensa, otras actividades como las charlas sobre bullying apenas cuentan con asistencia.

Sin calefacción eléctrica por riesgo de apagón

Uno de los puntos que más malestar genera es la imposibilidad de buscar soluciones temporales al frío. La dirección ha confirmado que no se pueden instalar radiadores eléctricos en las clases los días que falla la caldera central porque la instalación eléctrica es tan precaria que colapsaría el sistema.

Mientras se tramitan las obras, las familias permanecen vigilantes. "Es fundamental que las instalaciones sean seguras y adecuadas para el desarrollo de la actividad académica", sentencian los padres en su escrito.

La respuesta de la Junta: "La calefacción ya está arreglada"

Frente a estas quejas por las "condiciones lamentables" de bienestar térmico, la Delegación de Educación ha respondido con contundencia. Según han informado a la web de Informativos Telecinco, el problema de la calefacción, una de las principales reclamaciones de los padres, ya ha sido subsanado. Además, la Administración subraya que el IES El Carmen ha recibido una inversión cercana a los 100.000 euros en diversos planes de mejora durante los últimos ejercicios.

A esta cantidad se suman esos otros 50.000 euros procedentes de los recientes programas "Confort Térmico" y "Mejora tu centro". No obstante, la pelota está ahora en el tejado del instituto: "Aún no han decidido el proyecto", explican desde la Delegación, entendiendo que esta nueva partida debería destinarse precisamente a corregir los problemas de filtraciones y humedades que tanto preocupan a las familias.