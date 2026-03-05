Lidia González 05 MAR 2026 - 11:06h.

El exconcursante de ‘Gran Hermano’ explica cómo consiguió superar el bache en su relación con la madrileña

Edi Insua y Violeta Crespo hacen un curso prematrimonial y descubren si están preparados para casarse

Edi Isnua y Violeta Crespo se han sometido a un curso prematrimonial para descubrir si están preparados para pasar por el altar. Más sincero que nunca y dispuesto a contarlo todo sobre su romance, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ desvela el gran problema que tuvo al inicio de su relación con su pareja. Los creadores de contenido han pasado por muchos obstáculos y ha admitido uno que le costó mucho sobrellevar. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha explicado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

Aunque actualmente uno de los grandes inconvenientes en los que están trabajando es su problema con la distancia, algo por lo que han decidido acudir a terapia, lo cierto es que ya han tenido que sobrellevar otro tipo de inconvenientes. “Me costó mucho gestionarlo”, admite el gallego.

Ahora que está viviendo un gran momento junto a la madrileña, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ explica cómo consiguió superar este bache con Violeta Crespo. “Trabajando con psicólogos me di cuenta de que estaba mal enfocado”, reflexiona el creador de contenido.

Violeta Crespo explica cómo vivió esta complicada situación con Edi Insua

Edi Insua no es el único que tiene mucho que decir respecto a los problemas que tuvo a los inicios de su relación, sino que la madrileña también se ha pronunciado y ha confesado cómo le afectó a ella el comportamiento de su novio. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ explica cómo vivió esta complicada situación con Edi y se sincera como nunca.

Edi Insua y Violeta Crespo se sientan frente a las cámaras de mtmad para responder a importantes preguntas sobre su relación de cara al gran día de su boda. Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ no solo han hablado del gran problema que tuvieron al inicio de su romance, sino que también se han sincerado sobre lo que opina su familia realmente de este importante paso que van a dar o sus planes de paternidad. ¡Dale al play y descubre todo lo que han dicho para Mediaset Infinity!