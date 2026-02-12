Lidia González 12 FEB 2026 - 09:00h.

Los exconcursantes de 'Gran Hermano' explican los motivos que hay tras el importante paso de acudir al psicólogo juntos

Edi Insua y Violeta Crespo desvelan cómo van a repartirse los gastos tras su boda

Violeta Crespo y Edi Insua han querido ser muy sinceros sobre el difícil momento que están viviendo y los importantes pasos que están dando. Después de estallar contra las duras críticas que reciben, los que fueran participantes de ‘Gran Hermano’ cuentan que acuden juntos al psicólogo por el bien de su relación. La pareja se abre en canal para explicar lo que está sucediendo. ¡Dale al play y descubre todo lo que ocurre, en Mediaset Infinity!

No es la primera vez que la pareja se abre en canal para hablar de los problemas en su relación, hasta el punto en el que la familia del gallego ha sido tajante sobre su futuro juntos; sin embargo, han llegado a una situación límite que les ha obligado a tomar una decisión para intentar resolver sus problemas: “Hemos tenido una conversación con nuestro piscólogo”.

Los creadores de contenido han explicado el motivo que se esconde tras este gran paso que han dado. Por primera vez, los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ hablan al respecto y revelan detalles sobre su conversación con el psicólogo: “Nos ha abierto los ojos y nos ha contado cuál es la realidad”.

Violeta Crespo y Edi Insua hablan del complicado momento que viven

Violeta Crespo y Edi Insua siempre presumen de ser muy transparentes sobre todo lo que les ocurre y, esta vez, no iba a ser una excepción. Por ello, los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ hablan del complicado momento que viven y se confiesan: “Nos levantamos mal, con ansiedad, una tristeza profunda”.

Violeta Crespo y Edi Insua se han sentado frente a las cámaras de mtmad para actualizar todos los detalles de su relación y hablar claramente de la situación que atraviesan. Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ explican cómo ha sido su primera conversación con el psicólogo y cómo creen que va a ser su futuro de ahora en adelante. ¡Dale al play y nonte pierdas nada!