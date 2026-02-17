Violeta Crespo anuncia quién la acompañará al altar en su boda con Edi Insua

Ana Carrillo 17 FEB 2026 - 20:10h.

Violeta Crespo y Edi Insua, exconcursantes de 'Gran Hermano', se encuentran preparando su boda y han acudido a 'En todas las salsas' - el programa íntegro ya está disponible en Mediaset Infinity - para hablar de la fecha y de algunos detalles del enlace, que será el primero para ambos. Entre las cosas que han desvelado, está la identidad de la persona que acompañará al altar a la influencer.

Violeta no tiene relación con su padre desde hace años y es por eso que no será él la persona que esté a su lado en ese día tan importante, pero ella ya tiene claro quién es la persona perfecta para acompañarla a dar el 'sí, quiero' al hombre al que define como el amor de su vida. "Para mí ha sido como un padre", ha comentado la creadora de contenido, que no ha dudado al escoger a la persona con la que caminará hacia el altar el día de su boda con Edi.

La pareja también ha abordado sus planes de futuro más allá de la boda, como si se plantean tener hijos en el corto plazo y ampliar la familia que ya han formado con el hijo que él tiene de una relación anterior o si Violeta se plantea abandonar Madrid y mudarse a Galicia.

¿Por qué Edi rompió su amistad con Elsa?

En el programa, también han hablado de los que fueron sus compañeros en la casa más famosa de la televisión, como Elsa Mateos, con la que Edi mantuvo una amistad hasta que él fue expulsado a las puertas de la gran final. El gallego ha desvelado el motivo real del fin de su relación y ha revelado por primera vez si Elsa le dijo alguna vez que tenía sentimientos por él. ¡Dale al play para escuchar todas sus declaraciones!