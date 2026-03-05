Lidia González 05 MAR 2026 - 09:00h.

Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ descubren si han tomado la decisión correcta de pasar por el altar y desvelan todos sus secretos

La advertencia de la familia de Edi Insua sobre su boda con Violeta Crespo

Edi Isnua y Violeta Crespo se han sometido a una importante dinámica de cara al gran paso que han decidido dar sobre su futuro juntos. Después de compartir la realidad de su relación, los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ hacen un curso prematrimonial y descubren si están preparados para casarse. Dispuestos a mostrarse más sinceros que nunca, hacen un balance sobre todo lo que han pasado juntos y analizan en qué punto se encuentran. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha explicado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

Los creadores de contenido han demostrado, a lo largo de este año, que han superado muchos obstáculos entre ellos, como el problema de la distancia por el que han tenido que acudir a terapia. Sin embargo, este esfuerzo podría no ser suficiente y, por ello, han querido saber si han tomado la decisión correcta de pasar el resto de su vida juntos y formar una familia.

Los influencers han sacado a relucir muchos secretos de su noviazgo desconocidos hasta ahora y no han dudado a la hora de poner sobre la mesa algunos problemas a los que se han tenido que enfrentar. Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ responden a la verdadera opinión de sus familias sobre su enlace, qué tipo de relación tienen con los amigos del otro o qué piensan sobre sus respectivos futuros profesionales.

Violeta Crespo desvela lo que menos le gusta de Edi Insua

Violeta Crespo ha sido muy transparente a la hora de responder a todas las preguntas del cuestionario y ha hecho una confesión que ha generado cierto debate entre la pareja. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ desvela lo que menos le gusta de Edi Insua y este responde haciendo autocrítica. Además, la pareja explica si tienen problemas de comunicación y si han logrado solventar los problemas que tenían al inicio de su relación. ¡Dale al play y descúbrelo, en exclusiva, para Mediaset Infinity!