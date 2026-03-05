Rocío Molina 05 MAR 2026 - 10:03h.

El exconcursante de 'GH VIP' está de celebración: su hit, el 'Opá, yo viazé un corral', cumple 20 años y está a tope en sus redes de promoción

El Koala se sincera y cuenta cómo es su actual relación con Miriam Saavedra

Corría el año 2006 cuando Manuel Jesús Rodríguez, más conocido como El Koala, lanzó una canción que ya no nos la pudimos quitar de la cabeza. Su canción 'Opá, yo viazé un corral' marcó a una generación y le catapultó al estrellato. Lejos de ser un fenómeno pasajero, este hit está de aniversario y cumple 20 años. Una cifra redonda que el que fuera también concursante de 'GH VIP' está celebrando por todo lo alto en las redes. El espacio donde el malagueño ha sabido reinventarse y ahora triunfa en su faceta como tiktoker.

El origen de su éxito musical no fue casualidad. Sus inicios en el rock y punk fueron el caldo de cultivo para lo que él mismo llamó "rock rústico" y a partir de ahí nació en Rincón de la Victoria, su 'Opá, yo viazé un corrá', logrando este single superar las 21 millones de reproducciones en Youtube y una banda sonora muy rural que completó con otros temas como 'Vuelve la burra al trigo', 'El latido del campo' o se acerca a la ciudad'.

Y, precisamente a la ciudad es donde acabó aquel fenómeno musical en 2010 para participar en 'GH VIP 6'. El malagueño compartió experiencia y convivencia con Mónica Hoyos, Suso Álvarez o Makoke y llegó a la final, terminando en tercer lugar. Sin embargo, el mejor premio se lo llevó con la estrecha amistad que hizo con Verdeliss y Miriam Saavedra, ganadora de la edición. Una relación de la que aún a día de hoy existe muño cariño a juzgar por las reacciones de cada uno cada vez que se les pregunta.

Este paso por un reality le permitió conectar todavía más con la audiencia y mostrar su carisma. Algo que sirvió para refrescar su hito y que ahora vuelve a estar presenta al cumplirse los 20 años del 'Opá, yo viazé un corral'. El cantante y anteriormente albañil ha trasladado sus letras y versiones a las redes, no sin antes hacer una aparición sorpresa hace dos años en 'Got Talent' vestido de cerdo para presentar un nuevo tema: 'No me des consejos, dame jamón'.

Su humor campechano ha encontrado en TikTok e Instagram sus grandes aliados para hacer las delicias de su legión de seguidores. En las redes no solo el malagueño comparte recuerdos, su energía creativa con nuevos hits y versiones.

Con su característica indumentaria entre rural y hawaiana, el exconcursante de 'GH VIP' tiene previsto este año numerosos homenajes y conciertos especiales para honrar al hit que le catapultó a la fama. "Un genio", "qué grande eres", "vivan las personas humildes y tu arte", "no me perderé tu concierto" y "pocos homenajes para lo que te mereces", son algunos ejemplos de los comentarios que recibe.

La realidad es que su canción 'Opá, yo viazé un corral' está de cumpleaños, pero más presente que nunca en un año de lo más especial para el cantante y en el que a buen seguro va a regalar grandes momentos en sus redes.