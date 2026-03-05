Alejandra Rubio se cambia de color de pelo tras las críticas de su último look y las redes reaccionan

Rocío Molina 05 MAR 2026 - 11:02h.

La hija de Terelu Campos se ha hecho el cambio de look definitivo tras las críticas recibidas por su anterior color de pelo

Alejandra Rubio ya lo había advertido. El color de pelo que lucía "no era el definitivo". Así respondía la influencer en 'Vamos a ver' tras las críticas que su último look había suscitado. Y, tal como ya tenía previsto, la hija de Terelu Campos ha vuelto a pasar por la peluquería para dar el cambio final que prometía hace unas semanas y, como era de esperar, las redes también han reaccionado.

En el nuevo momento en el que se encuentra la novia de Carlo Costanzia con su debut como escritora, esta no ha dejado pasar más tiempo de un cambio de imagen que no le había dejado del todo contenta. Hace unas semanas, la nieta de María Teresa Campos pasaba por la peluquería y mostraba el resultado en sus redes. Su look "anaranjado" provocada mucho revuelo y ella misma daba contestación a los más críticos con su cambio indicando que estaba "transcionando".

Y, parece que ahora es cuando Alejandra Rubio ha logrado el resultado que estaba buscando. A juzgar por sus palabras, la nieta de María Teresa Campos tenía claro que tras esta visita a la peluquería tenía claro que luciría nueva imagen. "Siempre salvándome", son las palabras que ha dedicado a las profesionales en las que ha confiado para el cambio definitivo. Y, ¿cómo es ahora su nuevo look? La creadora de contenido se ha puesto tinte y contorno y ha hecho desaparecer el color naranja para lucir más rubia que nunca.

Alejandra Rubio ha mostrado los minutos previos a su resultado y tras enseñar su nueva imagen sus seguidores han dictado sentencia. "Éxito", "ahora sí que has dado con tu tinte", "el rubio te ilumina", "guapísima", "te ha quedado genial", "pelazo", "este es el color que mejor te va", son casi todos los ejemplos de comentarios que ha recibido en esta ocasión y hasta alguno se ha colado alabando el color anterior tan cuestionado. "El rollo irlandesa también me molaba".

Pese a que en la anterior ocasión también se mostraba contenta, las redes no reaccionaron de la misma manera. La creadora de contenido tuvo que hacer frente a comentarios del tipo de que tenía "el pelo naranja", que ese color no le quedaba bien y también aprovechaban para herirla en otros ámbitos. "Menos papel albal y más clases de hablar en público". Todo eso la hizo reaccionar y dejar claro que no era un color definitivo. Ese paso lo ha dado ahora y está contenta con el resultado.