Marina García desvela que tiene adipsia: en qué consiste este trastorno poco común

05 MAR 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela que nunca tiene sed y que esto le ha afectado a su salud

Marina García se somete a pruebas por los fuertes dolores que arrastra desde hace años

Marina García se ha sincerado una vez más con su seguidores y ha admitido que tiene un problema que le está afectando a la salud. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha detallado cuáles son sus síntomas y ha pedido ayuda a sus seguidores. Tiene adipsia, un trastorno poco común en la que la persona no siente sed, lo que puede llevar a la deshidratación si no se controla.

“A ver si a alguna de vosotras os pasa, es increíble la poca agua que bebo durante el día”, ha comenzado contando la andaluza. Durante su viaje a Milán, donde acudió a varios desfiles y cumplió uno de sus mayores sueños , se dio cuenta de la poca agua que bebía. “En Milán perfectamente bebía agua solo en la cena, no siento la sensación de "sed" nunca, tengo que forzarme a beber”, ha explicado con sinceridad.

El problema viene cuando esta falta de sed le afecta directamente a su salud. “Esto es el principal motivo de mis retenciones de líquidos, pero nunca he escuchado a nadie que le pase esto”, ha continuado diciendo. La novia de Jesús Sánchez ha querido compartirlo para ver si a alguien le pasa lo mismo porque ya le está preocupando. “Hay días que me preocupo, por qué perfectamente me pego todo el día sin beber nada”, ha puesto.

Para sorpresa de Marina, nada más colgar el ‘storie’ muchas personas le han hablado contándole sus experiencias. “Lo del agua es fuerte eh, me escribieron por lo menos 150 personas, no exagero, que les pasa igual que a mi”, ha escrito en otro comunicado. La influencer se imaginó que estaba sola en el mundo y resulta que le pasa a mucha gente.

Qué es la adipsia y por qué ocurre

Según la Clínica Universidad de Navarra, la adipsia es un trastorno poco frecuente caracterizado por la ausencia o disminución anormal de la sensación de sed, incluso en situaciones de deshidratación. Una de las causas más comunes del trastorno es que exista un problema en el hipotálamo, la parte del cerebro responsable de regular el equilibrio de líquidos en el cuerpo.

Aunque existen otras causas como lesiones cerebrales, enfermedades como la diabetes insípida o efectos secundarios de medicamentos. Las señales que podrían indicar que el cuerpo necesita agua aunque no sienta sed son: boca seca, orina oscura, fatiga o mareos y aturdimiento.

El tratamiento de la adipsia depende de la causa del problema aunque la recomendación principal suele ser la reposición hídrica programada, es decir, “obligarse” a ingerir líquidos a intervalos regulares, independientemente de la sensación de sed.

Marina por su parte ha compartido con su comunidad lo que ella está haciendo para intentar combatir el problema. “No hay cura para la sensación de "nunca tener sed", lo único es tener cerca una botellita o vaso de agua e ir dándole sorbitos, incitando a tu cuerpo a beber agua”, ha concluido.