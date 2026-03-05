Estela Grande lleva a sus hijos a un spa para bebés: precio y beneficios

Natalia Sette 05 MAR 2026 - 08:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' lleva a sus bebés a una sesión de hidroterapia y masaje para mejorar sus dolores

Estela Grande explica su diagnóstico tras acudir a urgencias después dar a luz a sus bebés

Compartir







Estela Grande ha decidido llevar a sus hijos a un spa para bebés debido a sus beneficios. Tras averiguar que sus pequeños podrían tener intolerancia a la proteína de la vaca y que esto les estaba produciendo mucho dolor, la exconcursante de ‘GH VIP’ ha querido ayudarlos llevándolos a un spa para realizarse una hidroterapia y un masaje.

“Es que me muero !! Como han disfrutado hoy mis bebés y qué bien les ha sentado”, ha comenzado poniendo la influencer. Hace días que sus hijos “tienen ardor, dolor de tripa e incomodidad después de las tomas” y ha querido ponerle solución a esto, pues no puede evitar estar preocupada al ver a sus hijos sufrir. Hasta confirmar si es efectivamente una intolerancia, Estela ha llevado a sus bebés a un spa.

PUEDE INTERESARTE Estela Grande habla de cómo fue su cesárea y se sincera sobre la recuperación

“Hemos ido al BabySpa y han salido súper relajaditos después de una sesión de spa + masaje”, ha explicado la expareja de Diego Matamoros en una tierna foto de sus bebés flotando una pequeña piscina. No es la primera vez que Estela le recomienda algo a sus seguidores y esta vez no iba a ser menos. “Os lo recomiendo 100% para vuestros bebés, disfrutan y les viene genial para los gases, músculos, etc”, ha dicho con sinceridad.

PUEDE INTERESARTE Estela Grande explica el método de lactancia que utiliza con sus dos hijos

La mamá primeriza ha agradecido también al spa el trato recibido. “Gracias por cuidarlos tanto”, ha escrito con honestidad. La exconcursante de ‘GH VIP 7’ ha salido encantada de la sesión de spa más masaje para sus pequeños y posiblemente lo repetirá en el futuro. Sobre todo si nota que Luca y Liah mejoran sus dolores de tripa y su gases.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Las sesiones de hidroterapia tienen una serie de beneficios importantes como la fortaleza muscular y de los huesos, mejora del sistema digestivo reduciendo los síntomas de gases y cólicos en el lactante, ayuda a fortalecer su musculatura respiratoria y desarrolla el equilibrio y la coordinación de sus movimientos futuros.

Cada sesión tiene una duración de aproximadamente de 60 minutos, y está siempre presente un fisioterapeuta pediátrico. Cada sesión empieza con un baño de aproximadamente 15 minutos en una bañera neonatal llevando un flotador con el que podrá moverse libremente por el agua. Cuando el bebé está listo, se le saca del agua y se le prepara para el masaje.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Por su lado, el masaje puede ayudar a la lactancia, reducir las molestias de estreñimiento y los cólicos, relajar al bebé y fomentar el sueño y por último puede ayudar a la madre en su posible depresión postnatal. Se realiza con un aceite de semillas de uva para mantener la piel suave e hidratada.

El precio de las sesiones varía según lo que incluya. El servicio del que disfrutaron los hijos de Estela tiene un precio de 59€ y si lo que deseas es solo la hidroterapia, sin el masaje, el precio es de 45€. Existen también bonos de varias sesiones o incluso un bono ilimitado por 500€. Se recomienda que los bebés asistan a varias sesiones para que así se puedan ver los resultados de los beneficios de las mismas.