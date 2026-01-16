Ocho años después de su paso por 'GH VIP 6', Tony Spina analiza la actualidad de 'GH DÚO', valora las estrategias que se están siguiendo en la casa y revela con qué excompañero del reality volvería a participar, ¡dale play!

Dos exganadoras, muchas claves: lo que nos han contado Lucía Sánchez y María Jesús Ruiz sobre 'GH DÚO'

Hace ya más de ocho años que Tony Spina se convirtió en uno de los grandes protagonistas de 'Gran Hermano VIP 6'. Tenía 29 años, entró soltero y lo hizo como ex de Oriana Marzoli, con la que había compartido otros formatos de convivencia. Sin embargo, su concurso pronto tomó un rumbo propio.

Aunque entró acompañado de Oriana, la influencer decidió abandonar el reality apenas tres días después de comenzar la aventura, dejando a Tony solo ante el reto. Lejos de venirse abajo, el italiano sacó su versión más madura dentro de la casa y demostró que no necesitaba pareja televisiva para avanzar en el concurso. Aguantó más de dos meses en el programa y se convirtió en el décimo expulsado, quedándose a las puertas de la recta final.

Durante su estancia en 'GH VIP 6', Tony vivió una convivencia marcada por tensiones, estrategias y cambios de alianzas. Uno de sus grandes enfrentamientos fue con El Koala, con quien pasó de la enemistad a una inesperada reconciliación tras semanas de choques dentro del grupo dominante de la casa. Las discusiones estratégicas y las nominaciones tensaron su relación.

En el terreno sentimental, el concursante también dio mucho que hablar. Sin Oriana y con el paso de las semanas, comenzó a estrechar lazos con Miriam Saavedra, con quien protagonizó una de las posibles “carpetas” más comentadas de la edición. Bailes, conversaciones cómplices y momentos de cercanía alimentaron el interés del público, que llegó a bautizar su relación como “Tonyriam”, convirtiéndolos en protagonistas de pruebas y debates.

Además, mantuvo una relación muy cercana con Makoke, aunque siempre defendió que su vínculo era puramente amistoso, aunque después del reality comenzaron una breve relación. También tuvo roces importantes con Asraf Beno, a quien llegó a acusar de frialdad y falsedad tras una nominación directa que marcó un antes y un después en su convivencia.

Años después de aquel concurso, Tony Spina sigue siendo una voz autorizada dentro del universo 'Gran Hermano'. Ahora, desde fuera, analiza GH DÚO y reflexiona sobre el juego, las estrategias y con qué excompañero de 'GH VIP' le gustaría volver a encerrarse. Para saber a quién menciona y qué opina exactamente, solo hay una opción: darle play al vídeo.

