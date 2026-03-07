Los primeros días como madre de Úrsula Corberó: "Súper bien, todo soñado"

Úrsula acudió a la clínica en la que dio a luz para las primeras revisiones del pequeño

"Súper bien, todo soñado" ha comentado la joven sobre cómo fue el parto del pequeño

Compartir







Tan solo unos días después de convertirse en mamá por primera vez, Úrsula Corberó se ha dejado ver ante las cámaras demostrando que está completamente recuperada del embarazo y posterior parto. Disfrutando al máximo de estos primeros días de vida de su hijo Dante, la actriz no puede compartir esta experiencia con su pareja y padre del pequeño, Chino Darin, ya que este se encuentra en Buenos Aires cumpliendo con unos compromisos profesionales que le han obligado a separarse de su hijo tras el nacimiento.

Luciendo la mejor de las sonrisas y muy bien acompañada por su madre, que la está acompañando en estos primeros días, Úrsula acudió a la clínica en la que dio a luz para las primeras revisiones del pequeño.

"Súper bien, todo soñado"

Sin poder esconder la felicidad en el rostro, Úrsula cargó con el pequeño en brazos protegiéndolo del frío con un mono de pelo y un gorrito de lana. Por su parte, la actriz de 'La casa de papel' optó para la ocasión por un maxi abrigo en color negro y unas originales gafas de sol en blanco.

"Súper bien, todo soñado" comentaba la joven sobre cómo fue el parto del pequeño que llegaba al mundo el pasado 9 de febrero. "Muy bien, estoy muy contenta" añadía sobre cómo se encuentra en estos primeros días tras convertirse en mamá primeriza. Siempre muy discretos con su vida privada, Chino y Úrsula han logrado mantener el embarazo en la más estricta intimidad hasta el último momento compartiendo en redes sociales algunos de los momentos más especiales de estos nueve meses. Tras el nacimiento del pequeño, tanto los recién estrenados papás como el feliz abuelo, Ricardo Darín han mostrado públicamente su felicidad por la llegada de un nuevo miembro a la familia.