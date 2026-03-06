Claudia Barraso 06 MAR 2026 - 19:40h.

El amigo y exasesor de Britney Spears ha revelado la conversación a través de mensajes que tuvo con la cantante tras su arresto

Britney Spears fue llevada al hospital tras ser detenida por conducir bajo los efectos del alcohol

Sean Phillip, antiguo asistente y amigo de Britney Spears, ha revelado detalles sobre la detención de la cantante por conducir bajo los efectos del alcohol. Ha confesado que habló con ella tras lo sucedido y ha compartido esos mensajes públicamente.

“Lo único que le escribí fue: ‘¿Estás bien? Y ella me dijo que estaba bien”, según ha relatado para el medio ‘Good Morning Britain’. “Yo le pregunté si podía hablar de esto, y ella me contesto ‘Adelante’”, asegura. El amigo de la cantante ha afirmado que le pidió permiso a Britney para dar estas primeras declaraciones de lo sucedido tras su detención.

Phillip dijo que se sentía “nervioso” al hablar de la estrella del pop y sobre todo después de lo sucedido, pero que quería que el mundo supiese que ella, a pesar de todo, “es una persona estupenda”. “Todos cometemos errores”, añadió en la misma entrevista. De la conversación que mantuvo con su amiga no ha revelado más detalles, pero ha asegurado que se encontraba en perfecto estado.

Del mismo modo ha afirmado que la noticia de su detención le pilló por sorpresa. “Igual que a todos los demás me sorprendieron con esta situación. Pero ese no es su carácter. Es una persona simplemente encantadora, muy encantadora”. El que fue en un día su asistente ha confirmado que ellos hablan “día sí y día no” y que mantienen una estrecha relación a pesar del paso de los años.

Sobre las amistades y el entorno de la cantante

Se conocen desde hace 24 años y no han roto su amistad nunca. Además, ha comentado que está “dispuesto a protegerla pase lo que pase, porque no es una persona dañina. Me hace sentir mal cuando tiene que soportar errores públicos”. Los presentadores del mismo programa le preguntaron sobre si querría ver un cambio en su amiga, a lo que él contesto muy sinceramente: “El cambio que me gustaría ver es que ella se vaya de Los Ángeles. Pero he estado hablando con ella semanalmente, a diario, y es la misma que conocí en 2003”.

Sobre su estado de salud, y en especial, sobre su salud mental afirmó que no “tiene ninguna disociación con su carácter o personalidad. Pero tienes que pensar en estas costas… ¿Con quién se relaciona?”, dijo, dando a entender que el problema de la cantante son sus amistades y las personas de su entorno.