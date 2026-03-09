Serrat será doble bisabuelo: así son sus tres hijos, seis nietos y su pareja durante 48 años

Redacción Uppers 09 MAR 2026 - 17:36h.

Su nieta Luna Serrat ha anunciado su embarazo de gemelos junto al futbolista Dani Ceballos

La historia de amor de Joan Manuel Serrat y Candela Tiffón

Joan Manuel Serrat está de enhorabuena. Va a ser bisabuelo por partida doble a los 82 años. Su nieta Luna Serrat ha anunciado su embarazo de gemelos junto a su pareja, el futbolista del Real Madrid Dani Ceballos, a través de redes sociales, lo que engrosará las filas de una saga familiar que se caracteriza por su discreción y el éxito profesional de sus integrantes en ámbitos tan variados como la interpretación, la producción televisiva y el deporte internacional.

El 'Nano' se retiró de los escenarios en 20222 tras casi seis décadas de carrera para centrarse en la familia y estar cerca de Candela Tiffón, con quien lleva 48 años casado, sus tres hijos y sus seis nietos, a los que ha mantenido siempre alejado de los focos.

Tres hijos con dos mujeres

Su primer hijo, Manuel 'Queco' Serrat Domènech, nació en 1969, fruto de su relación anterior con la modelo Mercedes Domènech, con quien mantuvo una relación significativa aunque nunca llegaron a casarse. Queco ha trabajado principalmente detrás de las cámaras como productor de televisión. Durante años se le conoció como el 'hijo secreto' debido a la extrema privacidad con la que el de Poble-Sec manejó su nacimiento.

Sus otras dos hijas ya las tuvo con Candela, el gran amor de su vida. Se casaron en una ceremonia civil íntima en Camprodón (Girona) en 1978 y aún permanecen juntos. Conocida cariñosamente como "Yuta", ha sido el pilar fundamental del artista durante más de cuatro décadas. Su primera hija en común, María, nació en 1979. Estudió Farmacia y Periodismo, y trabajó cubriendo eventos deportivos de MotoGP y Fómula 1. Actualmente reside en Australia con su marido, el entrenador Stuart Smith, y es instructora de yoga.

Candela Serrat, mucho más conocida por su trabajo ante las cámaras en España, nació en 1986 y tiene ahora 40 años. Es una popular actriz que ha triunfado en series como 'Seis hermanos' o 'Riera' y en numerosas obras de teatro. Está casada desde 2019 con el también actor Daniel Muriel.

El legado continúa

El legado del cantautor continúa con seis nietos que ya empiezan a destacar por cuenta propia. Luna, hija de Queco y nacida en 1997, es una conocida influencer, periodista y actriz que mantiene muy vivo el legado cultural de su abuelo y la responsable de que vaya a debutar como bisabuelo. Lucía Serrat, de 25 años, también es hija de Queco y debe su nombre a una de las canciones más famosas del autor de 'Mediterráneo'. De perfil mucho más discreto que su hermana, Lucía mantiene su perfil de Instagram cerrado igual que su madre, Malena.

Oliver y Nicholas son los hijos de María, que viven en Australia. El mayor tiene diez años y el pequeño va a cumplir siete. Por parte de Candela, los otros dos nietos son Mérida, nacida en 2020, y Dani, quien vino al mundo en agosto de 2024.