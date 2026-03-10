Claudia Barraso 10 MAR 2026 - 18:03h.

Georgina Rodríguez ha publicado en sus redes sociales que ha acudido a una misa con sus hijos en el Valle de los Caídos

Una de las últimas facetas que se conoció de Georgina Rodríguez es su lado más devoto. La influencer ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que aparece junto a sus hijos en una misa en el Valle de los Caídos. En las imágenes aparece junto a sus hijos Alana y Mateo.

“La misa más bonita a la que he asistido”, ha comentado en una de sus historias. Los vídeos grabados por la modelo eran parte de la ceremonia de la eucaristía. Además, no ha dejado pasar la oportunidad de posar frente a la gran cruz del Valle de los Caídos. También quiso publicar algunos de los detalles del lugar que más le gusto, entre los que destacaban algunas esculturas y pinturas de la Basílica.

Sus publicaciones

En una de las publicaciones, aparece la pequeña de espaldas mirando al cura, muy atenta a sus procedimientos. Georgina subió varias historias de la misa, y posados en los exteriores del lugar. Unas imágenes que ya han creado una polémica en redes sociales por la frase que ha utilizado para referirse a la misa celebrada en el lugar, pero que muchos también han defendido y compartido la misma opinión.

La pareja está en España

Con estas publicaciones, la pareja ha revelado que están de visita en España, pero no se sabe cuánto tiempo se quedarán en el país ni los motivos por los que han decidido regresar a la Península. No hay información sobre cuándo volverán, pero la situación en Arabia Saudí es crítica debido al conflicto bélico en Oriente Medio.

Por su parte, el futbolista, Cristiano Ronaldo, se encuentra recuperándose de una lesión que le tendrá durante un tiempo retirado de los campos de fútbol. El deportista en cambio no ha publicado nada de su viaje a España por el momento. Su última publicación fue por el ‘Día de la Mujer’ felicitando a las mujeres de su vida, sus hermanas, su madre, hijas y Georgina, con quien subió la primera foto del carrusel.